CoopVoce: torna la vecchia EVO 20, il prezzo crolla sotto i 5 euro

La grande forza dei gestori virtuali si vede soprattutto con il rilancio di alcune offerte del passato. Ce ne sono davvero molti di operatori appartenenti a questa famiglia che costantemente riportano dal passato alcune soluzioni mobili molto amate, peraltro modificandone i prezzi. Ad oggi tra i gestori virtuali più famosi non poteva che figurare il nome di CoopVoce, azienda che fa del risparmio la sua qualità migliore. Ovviamente non può essere biasimata la grandissima quantità di contenuti, mista alla qualità di rete che resta una delle migliori. Ciò che rende questo gestore molto famoso è poi la sua peculiarità principale: non cambiare mai i prezzi.

CoopVoce ha appena lanciato una nuova offerta base, la EVO 20, perfetta per chi cerca una tariffa economica ma completa. Questa offerta è rivolta a chiunque voglia cambiare operatore e avere un piano fisso e conveniente.

CoopVoce torna con la sua EVO 20: oggi costa solo 4,90€ al mese per sempre

In tanti si stavano chiedendo quanto mancasse al ritorno di questa offerta ed eccola qua: è tornata di nuovo la EVO 20. In basso ci sono tutti i suoi contenuti e le spiegazioni in merito al periodo promozionale valido fino a fine novembre:

Minuti illimitati verso tutti , senza preoccuparsi del tempo delle chiamate e senza scatto alla risposta;

, senza preoccuparsi del tempo delle chiamate e senza scatto alla risposta; 1000 SMS al mese, perfetti per chi ancora invia messaggi di testo ai suoi contatti;

al mese, perfetti per chi ancora invia messaggi di testo ai suoi contatti; 20 GB di internet in 4G ogni mese, ideale per chi naviga e usa app senza esagerare.

Tutto questo a soli 4,90€ al mese per sempre. Non ci sono aumenti futuri, il prezzo resta fisso, un vantaggio importante per chi vuole sicurezza sui costi. Un altro punto a favore: l’attivazione è gratis per chi passa a EVO 20 entro il 27 novembre. Se cerchi una tariffa conveniente, questa potrebbe essere la scelta giusta per te. Non farti scappare l’opportunità di avere minuti, messaggi e giga a un prezzo davvero esiguo.