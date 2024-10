È stata introdotta a Roma una nuova guida turistica virtuale. È stata denominata Julia e sfrutta l’intelligenza artificiale. Il nominativo è stato scelto come riferimento alla storia di Roma. In particolare, si fa riferimento alla gens Julia. Ovvero una delle più antiche famiglie romane. Così, Julia diventa simbolo del connubio tra storia e modernità.

L’obiettivo di tale sistema è quello di rendere il patrimonio della capitale più accessibile. Inoltre, stimola la scoperta di luoghi meno noti. Julia non solo suggerisce monumenti, musei, ristoranti tipici e opzioni di trasporto, ma comunica anche in numerose lingue, rendendo il suo supporto accessibile a una vasta platea internazionale.

Arriva la nuova guida turistica virtuale per la Capitale

Julia è stata progettata per accompagnare i turisti. In particolare, viene fatto riferimento al Giubileo del 2025. Inoltre, punta a favorire una distribuzione più equilibrata dei flussi di visitatori. Ciò è possibile promuovendo itinerari alternativi che vanno oltre i soliti percorsi turistici.

Julia non è solo un semplice aiuto per orientarsi. La guida turistica rappresenta uno strumento innovativo e completo che, attraverso l’intelligenza artificiale, mira a far vivere Roma in modo interattivo e coinvolgente. Tra le funzioni principali, Julia fornisce indicazioni su trasporti pubblici e suggerisce percorsi meno battuti. L’introduzione di questa guida turistica è un passo importante per il turismo della capitale.

Dal punto di vista tecnico, Julia sfrutta le potenzialità del modello GPT-4o di OpenAI. Quest’ultimo è alimentato dai servizi cloud di Microsoft Azure. È questo a fornire la possibilità alla guida turistica di analizzare testo, audio, video e immagini in contemporanea. Grazie a questo avanzato sistema, Julia offre risposte aggiornate in tempo reale.

Il progetto ha visto la collaborazione tra NTT DATA e Intelletera, una società di Accenture specializzata in consulenza. Inoltre, ha beneficiato dell’esperienza della Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners. Durante la presentazione ufficiale, tenutasi nel Salone delle Fontane all’Eur, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha evidenziato l’importanza del progetto.