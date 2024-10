A partire dal 28 ottobre 2024, CoopVoce ripropone l’offerta Evo 20 al prezzo di 4,90 euro al mese per i nuovi clienti. L’offerta, che in precedenza era stata attivabile solo online tra il 14 e il 20 ottobre, è ora disponibile anche nei punti vendita Coop per coloro che effettuano la portabilità del numero. Se in passato sia l’attivazione sia il primo mese erano gratuiti, in questa fase l’operatore offre solo l’attivazione senza costi aggiuntivi, mentre il primo mese di servizio è a pagamento.

Tutti i dettagli di CoopVoce Evo 20

Evo 20 include ogni mese minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 20 Giga di traffico internet 4G. Questa nuova edizione sarà attiva fino al 27 novembre, salvo proroghe, e sarà disponibile anche per i già clienti al costo di 9,90 euro per l’attivazione. L’offerta è sottoscrivibile anche con Self SIM, una scheda telefonica che può essere acquistata presso i punti vendita Coop al costo di 9,90 euro, comprensivo del primo mese di servizio.

CoopVoce permette inoltre l’uso di eSIM, alternative digitali alla SIM tradizionale, e offre modalità di identificazione rapida per l’attivazione della SIM tramite SPID. Oltre alla connettività in 4G sulla rete TIM, la compagnia ha annunciato l’introduzione graduale del servizio anche sulla rete Vodafone e, nel 2025, su quella 5G, ampliando così la copertura disponibile.

Le offerte CoopVoce includono tariffe al secondo per le chiamate senza scatto alla risposta e internet tariffato a kilobyte. Superata la soglia mensile dei Giga, la navigazione è sospesa senza costi extra, ma è possibile rinnovare anticipatamente l’offerta tramite app. Anche in roaming UE, minuti e SMS sono inclusi senza sovrapprezzi, con limiti sul traffico dati che si estendono dopo sei mesi di utilizzo continuativo all’estero.

In caso di credito insufficiente al rinnovo mensile, l’offerta viene sospesa per un massimo di 30 giorni, durante i quali la tariffazione si basa sul piano base e il traffico dati è bloccato. Per riattivare il servizio, è necessario ricaricare entro tale periodo. CoopVoce offre anche il servizio Rinnovo Facile, che permette di automatizzare il pagamento della propria offerta con addebito diretto.