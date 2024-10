Amazon si prepara a lanciare una delle migliori promozioni del momento, attivata direttamente su un modello di smart TV che in tanti vorrebbero poter acquistare, trattasi della TCL 43PF650, variante che prevede una diagonale del pannello di 43 pollici, con la sua capacità di raggiungere comunque una risoluzione massima in 4K HDR.

La tecnologia utilizzata per la sua realizzazione è lo Smart LED, lanciata ufficialmente sul mercato nel corso del 2024, viene definita una Fire TV per la presenza di un sistema operativo sufficientemente ricco e completo di funzionalità generali. Gli utenti che sceglieranno di acquistarla potranno fruire di Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10 e DTS, oltre all’assistente vocale, come Amazon Alexa, direttamente integrato.

Smart TV: la promozione TCL del momento

La promozione attivata su questa bellissima smart TV di TCL è perfetta per tutti gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, difatti il suo costo finale è davvero ridottissimo: solo 279,90 euro rispetto ai 329 euro previsti in origine, con uno sconto del 15%. Eccovi il link per l’acquisto.

Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 18,5 x 95,7 x 60,3 centimetri, con un peso di 8kg. La base di appoggio è posizionata ai lati, con piccoli piedini verso gli angoli del televisore stesso, così da facilitare il posizionamento praticamente dovunque si desideri, ed avere inoltre la possibilità di aggiungere qualsiasi cosa si voglia al di sotto del televisore stesso. Le cornici sono davvero sottili, soprattutto sui tre lati superiori, mentre quello inferiore prevede uno spessore leggermente maggiore, più che sufficiente comunque per avere la piacevole sensazione di infinity display, che ricerchiamo nei prodotti di nuova generazione, non solo nei televisori.