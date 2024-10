Samsung Galaxy A25 vuole essere a tutti gli effetti il perfetto smartphone su cui fare affidamento nel momento in cui si volesse acquistare un prodotto dal rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente, con la sua possibilità di mettere a disposizione più che discrete prestazioni, spendendo veramente molto poco.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, che raggiunge risoluzione FullHD+, con 396ppi e tutta la qualità di un Super AMOLED che comunque gode di un refresh rate da 120Hz. Il processore è realizzato direttamente da Samsung stessa, trattasi di un Exynos 1280, octa-core con frequenza di clock fissata a 2.4Ghz, il quale viene accoppiato con GPU Mali-G68, e soprattutto 6GB di RAM con 128GB di memoria interna (che comunque è espandibile con microSD).

Samsung Galaxy A25: l’occasione migliore su Amazon

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy A25, sappiate che è finalmente arrivato, in questi giorni su Amazon vi aspetta la migliore promozione del momento. Il prezzo di listino del prodotto sarebbe di 319 euro, cifra che viene ridotta del 40% da parte di Amazon stessa, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 192 euro. Se volete acquistarlo, premete qui.

Il prodotto presenta ad ogni modo un comparto fotografico davvero molto interessante, se considerate a tutti gli effetti essere composto da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un effetto bokeh/macro da 2 megapixel. La risoluzione massima degli scatti è di 8165 x 6124 pixel, con angolo di ripresa di 120 gradi, e soprattutto la registrazione video in 4K a 30fps. La batteria è un componente da 5000mAh, che permette a tutti gli effetti di utilizzare lo smartphone per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.