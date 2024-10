Tra i tanti auricolari true wireless che Oppo ha recentemente lanciato sul mercato, l’occhio viene direttamente attratto dalle Oppo Enco X3i, cuffiette di fascia medio-alta, che promettono ottime performance, oltre ad un design riconoscibile, che ricorda lontanamente le AirPods Pro di Apple.

La versione di cui vi parliamo oggi prevede una colorazione Blu, una realizzazione prevalentemente plastica, ma ugualmente capace di andare a creare il giusto mix tra plastica e metallo, per garantire un design, nonché aspetto, decisamente di alta qualità e di livello superiore. Al suo interno è possibile trovare una coppia di driver, precisamente da 10,4 e 6 millimetri, per un audio dettagliato e preciso, ma soprattutto un volume massimo più che sufficiente per l’utilizzo nella maggior parte degli ambienti, grazie anche alla cancellazione del rumore IA.

Andate subito sul canale Telegram di TecnoAndroid, dove avrete i codici sconto Amazon gratis in regalo e le offerte esclusive.

Oppo Enco X3i: che promozione su Amazon

Oggi potete pensare di acquistare queste ottime cuffiette di Oppo ad un prezzo estremamente conveniente, data infatti la possibilità di approfittare di una riduzione del 23% sul valore originario di listino, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 99 euro, contro il valore consigliato di 129 euro. L’ordine può essere completato al seguente link.

Il prodotto può facilmente essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia Android che iOS, senza differenze nelle funzionalità a cui è possibile accedere. La certificazione IP55 è ottima per l’utilizzo sotto l’acqua, in questo modo l’utente può pensare di utilizzare le cuffiette mentre fanno allenamenti all’aria aperta, senza temere che si possano rompere o rovinare definitivamente. La batteria è da 58mAh all’interno degli auricolari e di 520mAh nella piccola custodia, con tempi di ricarica ridottissimi (con 10 minuti di ricarica si hanno 2 ore di ascolto), per una autonomia complessiva superiore alla media dei prodotti dello stesso tipo.