TIM, ufficiali 3 offerte Power fino a 300 GB in 5G

È proprio dalle parti dei gestori più famosi che nell’ultimo periodo sono arrivate le offerte migliori. Per controbattere ai gestori virtuali e soprattutto a Iliad, i vecchi baluardi della telefonia mobile in Italia hanno scelto di prendere in esame proprio questo periodo per fare il bello ed il cattivo tempo. TIM è la chiara dimostrazione di tutto ciò e lo fa con le sue offerte più interessanti che già in passato hanno battuto chiunque. Contenuti, prezzi e qualità: c’è proprio questo alla base delle tre promo Power.

TIM: le nuove Power sono ora disponibili, eccole qui

TIM ha lanciato tre nuove offerte interessanti per chi ama navigare tanto e viene da operatori come Iliad o gestori virtuali. Ecco cosa offrono:

TIM Power Special: questa è l’offerta per chi vuole davvero il massimo in termini di velocità e quantità di dati. Con 300 GB in 5G, puoi navigare a velocità molto elevate, perfette per chi guarda tanti video, gioca online o ha bisogno di una connessione potente anche fuori casa. Inoltre, offre minuti illimitati per chiamare chi vuoi e 200 SMS da inviare ogni mese. Il costo è di 9,99€ al mese.

TIM Power Iron: se non hai bisogno della velocità del 5G ma vuoi comunque un buon pacchetto dati, questa opzione offre 150 GB in 4G al costo ridotto di 6,99€ al mese. Anche qui, hai minuti illimitati e 200 SMS, quindi non ci sono limiti nelle comunicazioni.

TIM Power Supreme Easy: con 200 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, è una soluzione intermedia per chi vuole molti dati ma non il 5G. Costa 7,99€ al mese ed è una buona via di mezzo tra le altre due.

Queste offerte sono disponibili per chi arriva da operatori specifici come Iliad e gestori virtuali, ma non per chi è già cliente TIM. Una grande occasione per risparmiare e avere tanti GB a disposizione, con TIM che dimostra ancora una volta di puntare su pacchetti con tanti Giga e ottime opzioni per le comunicazioni.