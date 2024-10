Netflix: la nuova funzione Moments vi fa condividere le scene sui social

L’ultima volta che si è parlato di Netflix, il discorso riguardava un aumento dei prezzi sui piani di abbonamento. Tra lo sgomento generale degli utenti e soprattutto l’organizzazione per cominciare a pagare una somma superiore, ecco che il colosso dello streaming ha proposto un nuovo aggiornamento molto interessante per tutti. Secondo quanto riportato infatti, notando i canali ufficiali di Netflix, è disponibile alla nuovissima funzione Moments, pensata per chi ama rivedere e condividere le scene preferite dei film e delle serie TV.

Sono diversi i modi in cui può essere utile agli utenti, partendo dal fatto che tutti possono decidere di salvare una scena di un film dal momento preciso che desiderano.

Netflix lancia Moments, la nuova funzione che salva e permette di condividere sui social le scene preferite

Quante volte è capitato di guardare un film o una serie TV su Netflix e di desiderare di rivedere una scena? Chiaramente capita a tutti più volte e ora sarà tutto più semplice: con il lancio della nuova funzione Moments il pubblico potrà salvare la propria scena preferita o magari quella che ha incuriosito di più, potendo rivederla all’infinito. In più la grande possibilità che Netflix offre è quella di poter condividere il tutto sui social raccogliendo dunque le opinioni e le impressioni dei follower e degli amici.

È tutto davvero molto facile, siccome è stato introdotto un tasto dedicato nella barra inferiore dove c’è anche il tasto Play o il velocizzatore. Una volta bloccato il momento premendo pausa, si potrà infatti premere in basso a sinistra su Moments ed ecco che la scena verrà salvata dal momento che si desidera.

Questa funzionalità almeno per il momento è disponibile e in via di distribuzione solo per gli utenti iOS a livello globale. Ciò vuol dire che tutti coloro che hanno un iPhone o un iPad riceveranno questa funzionalità, anche se Netflix ha assicurato l’arrivo anche per gli utenti Android.