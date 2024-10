In questi giorni, TIM ha lanciato un nuovo pacchetto esclusivo, in promozione a tempo limitato. Questa offerta combina la console Nintendo Switch OLED con il videogioco Super Mario Bros. Wonder e un abbonamento annuale al servizio Nintendo Switch Online. In più consente agli utenti di accedere al multiplayer online e a numerosi altri vantaggi. Nei quali sono compresi contenuti esclusivi e funzionalità di gioco avanzate. L’ operatore ha introdotto la console in versione OLED a settembre 2024. Inizialmente solo in versione base e insieme a Mario Kart 8 Deluxe, entrambe disponibili con pagamenti rateali attraverso TIMFin.

TIM: vantaggi del finanziamento TIMFin e opzioni aggiuntive

Il nuovo pacchetto, disponibile dal 24 ottobre 2024, offre la console OLED con Super Mario Bros Wonder e un anno di Switch Online. Il tutto al prezzo di listino di 349,99€, lo stesso della versione standard. Per chi preferisce la rateizzazione, invece, TIM propone pagamenti di 12€ al mese per 30 mesi o 15€ per 24 mesi, per un totale di 360€. L’acquisto è riservato ai clienti con linea mobile o fissa, i quali possono beneficiare dell’anticipo zero e del tasso d’interesse zero.

L’acquisto della Nintendo Switch OLED con TIM prevede il finanziamento TIMFin. Il quale offre condizioni agevolate a chi mantiene attiva una linea TIM per almeno 24 mesi. In caso di cessazione anticipata, il cliente è tenuto a saldare eventuali interessi e la rata finale. Ma chi manterrà l’offerta riceverà gratuitamente il pagamento dell’ultima rata. In più, i clienti di rete mobile possono accedere gratuitamente all’opzione TIM Club, altrimenti acquistabile a 9,99€ nei negozi.

Il sito di TIM mostra che la Switch OLED è disponibile solo in bianco e con spedizione gratuita. La proposta include una garanzia di 24 mesi, rendendo questa offerta una scelta interessante per i gamer e i fan di Nintendo che desiderano rateizzare l’acquisto senza costi aggiuntivi. L’opzione è inoltre supportata da un servizio clienti dedicato, pronto a risolvere ogni eventuale problema.