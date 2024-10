CoopVoce: bastano 4 euro al mese per minuti, SMS e giga

Era importante per CoopVoce di uscire a tenere il suo profilo alto mostrato negli ultimi tempi. Il gestore di telefonia mobile virtuale ha intrapreso una carriera molto interessante, soprattutto proponendo offerte piene di contenuti. Questa volta però si va a toccare un altro ambito davvero fondamentale, quello delle offerte entry-level. Dopo aver mostrato a tutti di cosa fosse capace la EXTRA 300, è tempo di offrire il minimo per chi non necessita di troppi contenuti ogni mese.

CoopVoce ha proprio per questo la sua EVO 20, una nuova offerta pensata per chi vuole il giusto mix di minuti, SMS e Giga a un prezzo super conveniente. Evo 20 è disponibile solo per chi passa a CoopVoce e ha tutte le caratteristiche per attirare chi cerca un’offerta chiara e senza sorprese.

EVO 20 arriva ufficialmente nella scuderia di CoopVoce, eccola qui

Dopo diverse offerte piene di contenuti e con prezzi che hanno sempre superato i 5€ al mese, CoopVoce ha sparato più basso. La EVO 20, già vista in passato, torna ufficialmente con un prezzo migliore.

Ecco cosa offre al suo interno a tutti coloro che la scelgono:

Minuti illimitati per chiamare chi vuoi, senza pensieri.

per chiamare chi vuoi, senza pensieri. 1000 SMS ogni mese da inviare a chi preferisci.

ogni mese da inviare a chi preferisci. 20 GB di internet in 4G per navigare sul web, guardare video o usare i social senza preoccupazioni.

Il prezzo è di soli 4,90€ al mese e, a differenza di molte altre offerte, questo prezzo è bloccato per sempre. Inoltre, chi sceglie di attivare Evo 20 entro il 27 novembre non paga nessun costo di attivazione, un vantaggio in più per chi vuole risparmiare fin dall’inizio.

Con Evo 20, CoopVoce dimostra di voler essere un’alternativa solida per chi cerca un’offerta stabile e senza costi nascosti. Perfetta per chi ha bisogno di un pacchetto base ma completo, questa promozione può essere una scelta ideale per famiglie, giovani o chiunque desideri un piano semplice e conveniente.