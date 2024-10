PosteMobile ha da poco lanciato una promozione super vantaggiosa per il periodo dal 28 ottobre al 7 novembre 2024, dedicata ai nuovi clienti. Si tratta dell’ offerta Promo Creami EXTRA WOW 20, disponibile al costo di 4,99€ al mese. La quale consente l’attivazione online sia per chi richiede la portabilità che per i nuovi numeri. Questa promozione è simile a quella precedente. Ovvero la Creami Extra Wow Weekend 20, disponibile fino al 9 settembre 2024.

PosteMobile: navigazione veloce e opzione 5G

Essa include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS infiniti e 20Giga di traffico internet in 4G+ sulla rete Vodafone. In più i clienti potranno beneficiare di un bonus aggiuntivo di 10Giga nel primo mese. Oltre ad altri GB extra che saranno poi attivati al rinnovo mensile. Per attivare la SIM, è richiesto un costo iniziale di 10€, accompagnato da una prima ricarica di pari valore, per coprire la prima mensilità.

Ma non è tutto. L’operatore, garantisce una navigazione fino a 300Mbps in download con le sue offerte standard in 4G+. In aggiunta, dal 16 giugno 2024, è disponibile l’Opzione 5G, che permette di raggiungere velocità fino a 2Gbps. Attivandola al costo di 3€ al mese, gli utenti possono accedere a una rete di quinta generazione senza limiti.

Per utilizzare il 5G, è necessario disporre di uno smartphone compatibile e trovarsi in un’area con copertura. La gestione del traffico dati è semplice. Ogni offerta prevede un credito mensile, scalato per SMS, minuti e dati. Se il cliente esaurisce i Giga, la navigazione viene interrotta automaticamente. Ma potrà continuare con l’opzione Giga-Extra. La quale, attraverso il pagamento di 1,99€, consente di disporre di 1GB fino al rinnovo successivo. In più, in caso di credito insufficiente per il rinnovo, scattano tariffe a consumo per chiamate e SMS, garantendo comunque la continuità del servizio.

Insomma, con queste nuove proposte, PosteMobile si conferma come un operatore competitivo nel mondo della telefonia mobile. Offrendo soluzioni vantaggiose per una clientela in continua evoluzione.