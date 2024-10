L’operatore di telefonia mobile 1Mobile lancia l’offerta “SMART Reward”. Un’opzione pensata per chi cerca una connessione internet generosa e minuti illimitati a basso costo. Questa promozione è destinata ai nuovi clienti in portabilità da operatori come TIM, Wind3, Iliad e tutti i gestori virtuali. Tale soluzione è valida fino al 31 ottobre 202. Essa include un costo agevolato di 5€ per il primo mese e 5,99€ a partire dal secondo. Per chi proviene da Vodafone o per chi acquista una nuova SIM, è previsto un costo di attivazione di 5 euro.

1Mobile: gestione dell’offerta e opzioni di cambio

I vantaggi di SMART Reward non si fermano al solo risparmio. In quanto dal terzo rinnovo consecutivo, gli utenti beneficeranno di 10GB aggiuntivi, validi però solo in Italia. Il traffico non utilizzato nel mese in corso, però, non potrà essere trasferito a quello successivo. La promo è quindi particolarmente conveniente per chi ha bisogno di minuti illimitati per le chiamate su numeri nazionali. A condizione che l’uso sia personale e in linea con le Condizioni Generali di Contratto. L’offerta è compatibile con i pacchetti Extra e i servizi voce/SMS/dati di 1Mobile. Anche se alcune limitazioni possono sorgere con dispositivi specifici come Blackberry e alcuni modelli di Wiko e Brondi, per cui il gestore non è responsabile.

Per monitorare i propri consumi e gestire il rinnovo della promo SMART Reward, 1Mobile mette a disposizione dei clienti una pratica app e una sezione dedicata sul sito ufficiale. In caso di credito insufficiente, essa resta attiva ma non utilizzabile fino a una nuova ricarica. La mancata copertura del costo per due scadenze consecutive comporterà la sospensione automatica dell’offerta. Riattivabile solo con il ripristino del credito necessario.

Chi desidera cambiare pacchetto può disattivare l’offerta attuale dalla propria area personale, ma perderà le eventuali unità residue. Il cambio verso altre soluzioni comporta un costo aggiuntivo di 15€. A cui va sommato il canone della nuova opzione. Infine, 1Mobile offre supporto completo attraverso il servizio clienti e un’ampia rete di punti vendita in cui è possibile ottenere assistenza e acquistare SIM.