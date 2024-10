Lo sviluppo sempre più attento e dettagliato della tecnologia ha portato alla realizzazione di soluzioni innovative come l’intelligenza artificiale. Non a caso, da alcuni anni ormai l’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento impiegato da diverse aziende nei prodotti tecnologici portati sul mercato. Le proposte con AI messe a disposizione degli utenti sono, dunque, davvero tante.

Con i passi avanti ottenuti negli ultimi tempi, si è riusciti a rendere l’AI sempre più simile all’uomo e i risultati raggiunti sono la conferma dell’importante lavoro. Oggi parliamo di una curiosità che attira l’attenzione di tantissimi utenti. Nelle scorse ore, la startup di AI, Anthropic, ha fatto sapere che il modello Claude 3.5 Sonnet ha assunto dei comportamenti imprevisti in occasione di alcune dimostrazioni. Scopriamo maggiori dettagli nel corso di questo articolo.

Intelligenza artificiale e comportamenti umani

Che l’AI abbia raggiunto ormai livelli elevati con comportamenti molto simili all’uomo era già noto. Ad incuriosire ulteriormente sono però alcuni comportamenti dell’AI Claude della startup Anthropic.

Nello specifico, il modello Claude 3.5 Sonnet è riuscito a interrompere registrazioni e navigare sul web modificando i compiti che erano precedentemente stati conferiti. Comportamenti diversi, dunque, che hanno portato ad alcuni problemi come l’interruzione della registrazione dello schermo con conseguente perdita del video. Non sembrano mancare, inoltre, momenti in cui il modello abbia iniziato a visualizzare delle foto anziché svolgere il compito di creazione di alcuni codici.

Chiaramente l’obiettivo della startup Anthropic è quello che simili episodi possano accadere nuovamente. E’ del tutto importante, infatti, riuscire a giungere un livello di sicurezza elevato per tale tecnologia. Non si esclude dunque che vengano installati appositi sistemi in grado di identificare ed evitare azioni pericolose tra cui l’accesso a pagine web. Non ci resta dunque che attendere per scoprire quali aggiornamenti saranno apportati ad importanti tecnologie come questa AI nei prossimi mesi e anni.