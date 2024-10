Sembra che l’attesa per la nuova serie OPPO Find X8 è finalmente terminata. L’azienda ha confermato il lancio sul mercato dei nuovi dispositivi. Ovvero i Find X8 e Find X8 Pro. Entrambi i modelli sono attesi per il prossimo mese di novembre. L’annuncio, diffuso inizialmente dalla divisione indonesiana di OPPO tramite un trailer promozionale, ha lasciato intendere che il debutto globale avverrà più o meno nello stesso periodo. Per il momento non sono ancora state rilasciate le date precise. Mentre si attende un ulteriore annuncio può essere interessante scoprire maggiori dettagli sui due nuovi smartphone.

OPPO annuncia la presentazione dei prossimi smartphone

Entrambi i modelli vantano display OLED LTPO. Il modello base, OPPO Find X8, avrà uno schermo da 6,59 pollici. Mentre il Find X8 Pro offrirà una diagonale più ampia di 6,78 pollici. Entrambi gli smartphone supporteranno una frequenza d’aggiornamento adattiva, che varia da 1 Hz a 120 Hz. In questo modo garantisce fluidità e risparmio energetico.

Per il comparto fotografico, l’OPPO Find X8 è dotato di un modulo a tre sensori. Nel dettaglio, il sensore principale Sony LYT-700 sarà da 50 MP. Ci saranno poi un ultra-wide e un teleobiettivo con zoom ottico3x. Nel modello Pro, è presente un assetto più avanzato. Oltre ai tre sensori presenti sul primo modello, il Find X8 Pro include un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 6x. Inoltre, c’è un sensore principale Sony LYT-808. Quest’ultimo è dotato di apertura f/1.4, in grado di migliorare la qualità degli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

Entrambi i dispositivi sono dotati del processore MediaTek Dimensity 9400. Quest’ultimo è stato realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri. Un dettaglio che promette alte prestazioni e maggiore efficienza energetica. Tale chipset è affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5x e memoria interna UFS 4.0. Dal punto di vista del software, troviamo la nuova interfaccia ColorOS 15 basata su Android 15.

Dal punto di vista dell’autonomia, il Find X8 presenta una batteria da 5630 mAh. Mentre il modello Pro ne ha una da 5910 mAh. Entrambi supportano la ricarica rapida SuperVOOC da 80 W, oltre alla ricarica wireless da 50 W. Inoltre, sono dotate anche della ricarica wireless inversa da 10W.