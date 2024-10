Alfa Romeo 4C “Nicola Larini”: tributo alla leggenda del Turismo

Perché proprio l’Alfa Romeo 4C è stata scelta come base per il progetto “Collezione GT Nicola Larini”? La risposta è semplice. Nicola Larini, leggenda delle competizioni Turismo, ha sempre elogiato questa vettura. L’ha definita un’auto capace di trasmettere le vere emozioni della guida sportiva. Si tratta di una sportiva a trazione posteriore con motore centrale, che garantisce un’esperienza di guida pura e coinvolgente. Non è dunque un caso che il dipartimento Heritage di Stellantis abbia deciso di onorare Larini proprio con tre esemplari unici della 4C.

Ogni vettura sarà trasformata partendo da esemplari esistenti. Uniscono tecnologia moderna a un’estetica che richiama la storia delle competizioni Alfa Romeo. Larini ha collaborato direttamente alla scelta delle livree, ispirate alle mitiche Alfa Romeo Giulia GT degli anni ’60. Le colorazioni includono il Verde Pino, il Rosso Prugna e il Giallo Ocra e sono arricchite da dettagli bianchi e dalla sua firma. Questa salta all’occhio, posta orgogliosamente sul cofano.

Tecnologia moderna, anima storica per l’Alfa Romeo tributo

Cosa rende questa Alfa Romeo 4C così speciale? Non solo la sua estetica, ma anche le sue prestazioni. Il motore turbo a 4 cilindri da 240 CV, abbinato al cambio Alfa Romeo TCT e al sistema Alfa D.N.A. dona grande potenza. Esso permette alla vettura di passare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi. Con una velocità massima di oltre 250 km/h è come se volasse sull’asfalto. Possiede poi una struttura ultraleggera ed un peso a vuoto di soli 895 kg. Questa 4C è capace di garantire un rapporto peso-potenza di altissimo livello, inferiore addirittura a 4 kg/CV. La dinamica di guida è altrettanto straordinaria. L’accelerazione laterale in curva infatti arriva fino a 1,1 g e la decelerazione in frenata è di 1,25 g.

All’interno troviamo la firma di Larini sulla plancia e la selleria con inserti coordinati ai colori della carrozzeria. Tali dettagli rendono queste vetture dei veri pezzi da collezione. Sono destinate con evidenza ai più grandi appassionati del marchio. Alfa Romeo 4C “Nicola Larini” non è solo un omaggio a un campione, ma un tributo al legame profondo tra la casa ed il mondo delle corse. Ammettiamolo, chi non vorrebbe un pezzo di storia nel proprio garage?