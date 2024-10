Molti produttori, in fase di lancio, presentano uno specchietto riepilogativo che permette di comprendere quando il dispositivo verrà aggiornato. A tal proposito, YTechB hanno analizzato le pagine di supporto tecnico dei dispositivi Motorola per comprendere quali sono i dispositivi del marchio che potrebbero ricevere il nuovo aggiornamento ad Android 15.

Android 15: ecco i possibili smartphone Motorola compatibili

Il portfolio dei prodotti del marchio spesso risulta complicato da capire. Motorola presenta alcuni smartphone in esclusiva per alcuni mercati. Altri invece cambiano nome in base al luogo di rilascio. Ci sono poi dispositivi diversi, denominati in moto diverso, ma che presentano solo finiture differenti tra loro. Proprio per questi motivi, l’elenco presentano potrebbe risultare incompleto. Inoltre, è possibile che ci siano anche dei doppioni. Inoltre, ci sono smartphone che pur ricevendo l’aggiornamento ad Android 15 non sono disponibili per il mercato italiano.

Al momento, gli smartphone Motorola ricevono 5 anni di aggiornamenti. Dettaglio che avvicina il marchio alla strategia di Samsung e Google che al momento promettono 7 anni per molti dei loro dispositivi.

Nel dettaglio, tra i dispositivi Motorola compatibili con Android 15 ci sono i modelli della serie Razr 40 e Razr 40 Ultra, con i Razr 50 e Razr 50 Ultra. Inoltre, sono disponibili anche gli smartphone della gamma Edge, con il Motorola Edge+ 2023 e il Motorola Edge 2024. Inoltre, sono disponibili anche i modelli Edge 40 Pro, Edge 50, Edge 50 Fusion (Neo, Pro e Ultra). Riceveranno l’aggiornamento ad Android 15 anche gli smartphone Moto G. Nel dettaglio Moto G Power 5G (2024), Moto G 5G (2024), Moto G Stylus 5G (2024), Moto G34 5G, G35, G45. G55, G75 e G85. Infine, nella lista appare anche il Lenovo ThinkPhone by Motorola.