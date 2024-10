Motorola Edge 50 Pro è lo smartphone del momento su Amazon, sia perché è uno dei migliori in circolazione, in termini di specifiche tecniche e qualità generale, che proprio per la sua capacità di costare davvero pochissimo, il che facilita l’acquisto da parte del consumatore medio, che si ritrova a non doverlo pagare più di 430 euro.

Il prodotto presenta a tutti gli effetti specifiche tecniche di ottimo livello, a partire ad esempio dal display da 6,67 pollici di diagonale, un Super HD che raggiunge una risoluzione davvero molto elevata, impreziosita dalla presenza di un refresh rate di addirittura 144Hz. Il processore è un componente di fascia medio-alta, stiamo parlando di Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 720, ed anche 12GB di RAM con 512GB di memoria interna (che non è espandibile con l’ausilio di una microSD).

Ricevete gratis prodotti Amazon, i migliori codici sconto e le nuove offerte, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Motorola Edge 50 Pro: l’offerta migliore su Amazon

Lo sconto che gli utenti possono scoprire sul Motorola Moto Edge 50 Pro è davvero incredibile, tutto parte dal prezzo di listino originario, che è di 699 euro, cifra più che bilanciata per l’ottima qualità dello stesso prodotto, ma che allo stesso tempo viene ridotta del 39% da parte di Amazon, sino ad arrivare ad un valore finale pensate di soli 427,18 euro. Se volete effettuare l’acquisto, collegatevi subito qui.

Osservando meglio da vicino il comparto fotografico, possiamo trovare disponibili una serie di sensori di ottima qualità generale, in particolare parliamo di un principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 13 megapixel, per finire con uno zoom ottico 3X da 10 megapixel. Un insieme più che bilanciato che permette di realizzare scatti a 8165 x 6124 pixel, ma anche registrati video in 4K a 30fps, con la possibilità di approfittare dell’ottima batteria da 4500mAh, perfetta per godere di una autonomia generale più che abbondante e soddisfacente.