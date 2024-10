Kena Mobile ha presentato una nuova offerta autunnale pensata per chi cerca una promo ricca di dati ed economicamente conveniente. La promozione si rivolge specificamente ai nuovi numeri e agli utenti che intendono cambiare operatore, provenendo da gestori come Iliad, ho. Mobile, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e da altri operatori virtuali. Per visionare la lista completa basta recarsi sul sito web ufficiale Kena Mobile per visionare la pagina dedicata all’offerta.

Kena Mobile: i dettagli della nuova offerta

La promo offre minuti illimitati e 200 SMS mensili. Inoltre, sono compresi anche 130 GB di traffico dati che possono diventare 230 se si sceglie di attivare gratuitamente l’opzione “Ricarica Automatica”. Un vantaggio sensazionale per tutti gli utenti che necessitano di una connessione dati efficiente. Per quanto riguarda la qualità della rete, Kena Mobile garantisce l’accesso alla rete TIM in 4G.

E non è tutto. Gli utenti, attivando la promo, hanno la possibilità di usare fino a 7,5 GB di traffico mensile anche all’interno dei paesi dell’Unione Europea, permettendo ai clienti di connettersi senza costi aggiuntivi anche all’estero. Sono compresi anche ulteriori vantaggi. Con la SIM è incluso anche il servizio VoLTE. Quest’ultimo permette di effettuare chiamate utilizzando la connessione, garantendo chiarezza e stabilità. Il tutto ad un costo davvero vantaggioso. Si parla di soli 6,99 euro al mese.

La SIM è gratuita, così come il primo mese della promo. Per chi desidera sottoscrivere questa offerta, è previsto solo il contributo di attivazione pari a 3 euro. Pagamento che può essere evitato se si decide di fornire il consenso all’uso dei dati per fini commerciali.

Attivare la promo Kena Mobile è estremamente facile. Basta recarsi sul sito web dell’operatore e accedere all’apposita pagina dedicata. Per procedere bisogna seguire la procedura guidata e con un paio di semplici passaggi è possibile attivare la super promo messa a disposizione da Kena Mobile.