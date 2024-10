In occasione di Halloween, CoopVoce lancia un’offerta speciale per i nuovi clienti: dal 29 ottobre al 5 novembre 2024, l’opzione Evo 200 viene proposta a 7,90 euro al mese, con attivazione e primo mese gratuiti. La promozione è valida solo per chi richiede la portabilità del numero da altro operatore e si attiva online, con possibilità di spedizione a domicilio o ritiro in negozio. Questo piano include minuti illimitati, 1000 SMS e 200 Giga di traffico mensile.

CoopVoce Evo 200, un’offerta da brividi!

Per i nuovi numeri, rimane attiva la versione standard a 9,90 euro mensili, con primo mese e attivazione a pagamento. In caso di acquisto in negozio, il costo della SIM è di 10 euro, con 5 euro di traffico incluso, mentre online è richiesto un pagamento iniziale di 10 euro con 1 euro di traffico. CoopVoce offre anche l’opzione eSIM, per attivare il piano su dispositivo compatibile senza SIM fisica.

La procedura di identificazione è semplificata: oltre alla videoidentificazione, è possibile completare l’attivazione in pochi minuti con SPID, alternativa introdotta a luglio 2024. Tuttavia, la versione scontata dell’offerta non è accessibile ai clienti già attivi, che possono invece usufruire della Evo 200 standard con un costo iniziale una tantum di 9,90 euro.

CoopVoce, operatore virtuale sul mercato da 17 anni, utilizza la rete TIM 4G, ma a partire da questo autunno 2024 renderà disponibili i suoi servizi anche su rete Vodafone, con la previsione di attivare il 5G nel 2025. Attualmente, la rete TIM offre velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e CoopVoce supporta il VoLTE per le chiamate su rete 4G.

In caso di credito insufficiente al rinnovo dell’offerta, CoopVoce sospende il servizio per 30 giorni. Durante questo periodo, minuti e SMS vengono tariffati a consumo, ma il traffico dati è bloccato. Al cliente è offerto un piano alternativo, Veloce Coop, con cui può cambiare gratuitamente la tariffa base la prima volta, pagando 5 euro in seguito.

Infine, in Roaming nell’Unione Europea e Regno Unito, Evo 200 consente di utilizzare i minuti e gli SMS senza costi aggiuntivi, mentre il traffico dati è limitato inizialmente a 11 Giga al mese, secondo le normative.