A quanto pare in casa Google è proprio periodo di aggiornamenti autunnali, l’azienda sta infatti portando avanti una corposa campagna di miglioramenti della propria suite di applicazioni dal momento che ogni software offerto da quest’ultima sta ricevendo aggiornamenti importanti su tutti i fronti, sia dal punto di vista delle funzionalità che da quello dell’aspetto e del design.

A questo giro è arrivato il turno dell’applicazione Gemini per smartphone, non parliamo di miglioramenti inerenti le funzionalità ma questa volta parliamo semplicemente di piccoli cambiamenti legati al design dell’applicazione e più nel dettaglio al tema scuro e al tema chiaro impostabili all’interno del software per Android, vediamo di cosa si tratta.

Piccoli cambiamenti nel design

Sembra che Google abbia avuto l’idea di migliorare la leggibilità e la palette cromatica dei temi scuro e chiaro dell’applicazione Gemini andando a ritoccare alcuni piccoli dettagli, all’interno dell’applicazione infatti il tasto + non sarà più racchiuso all’interno di un cerchio e risulterà dunque più visibile, mentre per quanto riguarda il tema scuro e il tema chiaro, i tasti per accedere al microfono e fotocamera saranno inseriti all’interno di un pulsante di forma ovalare riempito da una colorazione tinta con il tema e non più in contrasto, con il tema scuro sarà infatti di color nero grigiastro e con il tema chiaro invece di un color bianco celestino, in modo da non risultare più un pugno negli occhi durante l’utilizzo dell’applicazione.

Si tratta ovviamente di piccoli cambiamenti che però nell’economia globale dell’utilizzo di un’applicazione possono contribuire a rendere quest’ultima sempre più gradevole nell’utilizzo di tutti i giorni e ovviamente più godibile per l’utente medio che magari sfrutta costantemente tale app.

Si tratta dunque dell’ennesimo cambiamento effettuato da Google alle proprie applicazioni che in questo periodo stanno vivendo tantissimi cambiamenti costanti ogni giorno, si tratta solo dell’ennesimo e probabilmente ne vedremo di ulteriori.