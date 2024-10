Samsung ha lanciato i nuovi tablet Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra. Si tratta di dispositivi avanzati che mirano a soddisfare le esigenze di molti dei suoi utenti. Ciò grazie alle loro specifiche di alto livello. Anche chi possiede un Galaxy Tab S9, però, può contare su un tablet ancora molto valido. Un aspetto interessante è che gli accessori, come custodie e tastiere, della nuova linea S10 sono compatibili con i modelli precedenti della serie S9, e viceversa. Ciò potrebbe portare ad un vantaggio molto importante.

Galaxy AI arriva sulle nuove tastiere

Samsung sta lavorando anche ad una nuova opzione. Si tratta del nuovo tasto Galaxy AI. Quest’ultimo, presente sulle tastiere della serie Galaxy Tab S10, attiva l’assistente vocale preferito dell’utente con un semplice clic. Al momento, il tasto Galaxy AI non è compatibile con i dispositivi Galaxy Tab S9, anche se Samsung ha dichiarato che tale limitazione sarà presto superata.

Nel video di presentazione dei nuovi accessori, intorno al quindicesimo secondo, compare una scritta che specifica la compatibilità delle tastiere Cover Keyboard. Sono utilizzabili con Galaxy Tab S10Ultra, S10+. S9 Ultra, S9+, S9 e S9 FE. È importante sottolineare che per abilitare la funzione del tasto GalaxyAI sui Tab S9 e Tab S9 FE, sarà necessario l’aggiornamento alla versione One UI 7.0. Il cui arrivo è previsto per il prossimo 2025.

Secondo Samsung, la nuova interfaccia One UI 7.0 permetterà agli utenti di Galaxy Tab S9 di sfruttare finalmente il tasto GalaxyAI. Con tale innovazione l’azienda sudcoreana punta ad ampliate le funzionalità del dispositivo. Tale aggiornamento non solo estenderà la compatibilità del tasto AI. E non solo. Introdurrà anche altre nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza utente.

Quindi, gli attuali possessori di Tab S9 dovranno attendere ancora qualche mese. Solo a quel punto potranno godere delle nuove potenzialità introdotte con la serie S10. Con l’arrivo di One UI 7.0, avranno accesso a un ecosistema di accessori e funzioni che renderanno l’uso del loro tablet ancora più versatile e attuale. Il tutto senza dover necessariamente cambiare dispositivo.