Il mondo di Samsung sta per ampliarsi con il lancio della nuova versione dell’interfaccia personalizzata, One UI 7, software basato su Android.

Le aspettative per questa nuova e attesissima versione sono abbastanza alte, ma sicuramente Samsung non deluderà i propri utenti appassionati.

Alcune delle novità che arriveranno con One UI 7 sono davvero incredibili e miglioreranno di gran lunga l’esperienza dell’utente che utilizzerà i dispositivi Samsung.

Sicuramente il design della nuova interfaccia grafica sarà rinnovato, con l’aggiunta di nuove animazioni e una grafica più intuitiva, ma le innovazioni più attese sono quelle che riguardano la personalizzazione del dispositivo e alcuni miglioramenti per quanto riguarda le fotocamere e altre azioni.

Per quanto riguarda la personalizzazione avanzata, è molto probabile che ci sarà un rinnovamento di Good Lock.

One UI 7: come cambierà Good Lock con il nuovo aggiornamento?

Una delle novità più attese con l’arrivo di One UI 7 è il cambiamento che verrà effettuato su Good Lock.

Good Lock è un’applicazione sviluppata da Samsung che permette appunto di personalizzare in modo molto preciso e mirato l’interfaccia del proprio smartphone. Alcune delle opzioni che si possono personalizzare con questa applicazione sono la schermata di blocco, le icone e le notifiche.

Il nuovo aggiornamento permetterà quindi di rendere Good Lock molto più integrata, permettendo di personalizzare e modificare molti più elementi, come il multitasking e le impostazioni del launcher.

Tramite questi nuovi strumenti, si potranno quindi modificare ancora meglio le icone delle applicazioni, organizzare meglio le carte e i vari accessori presenti sulla schermata home del dispositivo.

Per il rilascio di One UI 7 non bisognerà attendere troppo, poiché dovrebbe uscire durante i mesi del 2025. Durante quell’anno gli utenti potranno quindi sbizzarrirsi a personalizzare in maniera davvero profonda l’interfaccia grafica del proprio dispositivo Samsung.

Tuttavia, già dalla fine del 2024 dovrebbe uscire una versione beta di One UI 7, che permetterà agli utenti di testare alcune funzioni.