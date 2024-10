Uno dei più famosi creator di video che mostrano diversi elementi legati alla tecnologia che utilizziamo tutti i giorni ha attirato l’attenzione degli utenti con un contenuto del tutto interessante. Stiamo parlando di der8auer che, nei giorni scorsi, ha diffuso un video in cui condivideva alcuni consigli relativi alla pratica di delidding delle CPU.

Nello specifico, il creator ha pensato di catturare l’attenzione dei suoi utenti offrendo un consiglio indispensabile per per deliddare senza alcun rischio i nuovi chip Intel Core Ultra 200S. Che cosa avrà diffuso il noto creator di contenuti tech? Scopriamolo insieme nel corso di questo nuovo articolo che abbiamo deciso di dedicargli.

CPU: i consigli per scaldarle in sicurezza

Vi siete mai chiesti se fosse possibile scaldare un chip in completa sicurezza e dunque evitando qualsiasi tipologia di conseguenza negativa? Il video diffuso sul web mostra che è possibile farlo senza nessuna preoccupazione. Deliddare in sicurezza i nuovi chip Intel Core Ultra 200S, proprio di questo si è occupato il creator. Per farlo risulta indispensabile portare la temperatura del chip oltre i 157 gradi Celsius.

Solamente in questa maniera si può dunque fondere l’indio e, di conseguenza, rendere più semplice quello che viene definito delidding. Secondo quanto dichiarato, è necessario che la temperatura non superi i 165 gradi Celsius poiché, altrimenti, si potrebbe andare incontro ad eventuali danneggiamenti di SMD.

Per chi fosse poco esperto al proposito, ricordiamo che il delidding è una pratica piuttosto comune tra gli appassionati che puntano dunque ad ottimizzare i chip in termini di prestazioni. In questo caso, naturalmente, andando a effettuare modifiche sulle prestazioni dei dispositivi si va incontro ad una perdita della garanzia di acquisto del chip.

Lo stesso creator ha voluto ribadire di essere a conoscenza di alcuni casi di CPU deliddate con il calore e tutte funzionano ancora alla perfezione.