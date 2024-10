La Casa automobilistica dello Scorpione ha svelato ufficialmente la sua nuova Abarth 600e, B-SUV elettrico che si contraddistingue grazie a specifiche tecniche del tutto interessanti. Non a caso, stiamo parlando di un marchio che nel corso del tempo è riuscita a proporre agli appassionati delle quattro ruote modelli con alte prestazioni.

Con il debutto dell’Abarth 600e la casa automobilistica propone il nuovo modello in due versioni: Abarth 600e Turismo e la Scorpionissima in edizione limitata. Scopriamo insieme tutti i dettagli che contraddistinguono i nuovi modelli del famoso brand.

Abarth 600e debutta sul mercato

Non un modello qualunque quello presentato dalla casa dello Scorpione. Ci troviamo infatti davanti Abarth più potente di sempre grazie ai 280 CV erogati da un motore elettrico di 207 kW. Motore che consente di ottenere uno scatto da 0 a 100 in 5,85 secondi.

Nello specifico, la Abarth 600e Turismo ha 240 CV e 175 kW mentre la Scorpionissima è in grado di erogare 280 CV con un motore da 207 kW. Quest’ultima, come accennato in apertura, è un’edizione limitata che il costruttore mette a disposizione in soli 1.949 esemplari e due colorazioni.

All’interno non manca un’adeguata tecnologia che consente al conducente di gestire al meglio il controllo della vettura. Presente, infatti, lo schermo della strumentazione digitale da 7 pollici con grafica Abarth. Inoltre, implementato al centro della plancia un display da 10,25 pollici del sistema infotainment.

La versione Scorpionissima si contraddistingue anche grazie alla presenza del Sound Generator. Come sottolineato dalla stessa casa automobilistica Abarth, ci troviamo davanti ad un suono arricchito e reso più profondo in accelerazione, che risulta dunque meno forte nell’abitacolo. Inoltre, il suono si attenua superando gli 80 km/h. Per gli pneumatici, il costruttore ha invece deciso di affidarsi agli inediti Michelin Pilot Sport EV.

Ad ottimizzare il tutto, anche la presenza degli ultimi sistemi ADAS che offrono un sistema di assistenza alla guida di Livello 2.