Uno dei prodotti più attesi dell’anno rappresentato senza alcun dubbio dei nuovi processori Intel Arrow Lake S, L’GPU della nota azienda a tinte blu si stanno facendo desiderare, ma qualche dettaglio in più ora possiamo godercelo, grazie al noto streamer Madness727, che a quanto pare è riuscito a procurarsi un modello Core Ultra Arrow Lake-S.

Quest’ultimo ha avuto il privilegio di poter analizzare e toccare con mano il processore, ma non soddisfatto di questo plus ha deciso di procedere ad una pratica molto pericolosa e invalidante per la garanzia, ma che ci permette di godere di qualche dettaglio in più, stiamo parlando del delidding della CPU, pratica che consiste nella rimozione del plate in metallo che copre il processore andando a rendere accessibili e visibili le superfici in silicio che compongono la CPU stessa, si tratta di una pratica molto comune soprattutto negli overclockers dal momento che consente un raffreddamento diretto del processore.

Cosa possiamo vedere

Quanto fatto dallo streamer ci consente di analizzare la struttura a chiplet di Intel dalla quale emerge la seguente organizzazione strutturale dei Times:

È presente una tile di calcolo centrale: 8 core Lion Cove ad elevate prestazioni e 16 core Skymont efficienti

Tile grafica a 4 core GPU Xe

Una tile I/O con controller Thunderbolt 4 integrato

Una tile SoC per altre funzioni del chipset

Una tile apparentemente vuota per supporto strutturale

Questa particolare organizzazione consente di migliorare di molto le prestazioni dal momento che consente di utilizzare nodi diversi a seconda della tile, quella di calcolo è realizzata con il processo N3B di TSMC, quella GPU usa il processo N5P, mentre le tile SoC e I/O utilizzano il più maturo processo N6, il tutto è assemblato su uno strato base con tecnologia FinFET a 22nm di Intel.

La variante H ovvero quella laptop si differenzierà dal momento che avrà una tile I/O ridotta e un complesso di 6 core ad alte prestazioni e 8 efficienti, una tile grafica espansa con 8 core Xe.