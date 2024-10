Il produttore tech Nothing continua a stupire presentando nuovi prodotti davvero unici. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha annunciato in veste ufficiale il suo primo smartphone a marchio Nothing realizzato in co-creazione con alcuni dei più talentuosi membri della Community di Nothing. Ci stiamo riferendo al nuovo Nothing Phone 2a Plus Community Edition. Vediamo qui di seguito cosa lo rende unico.

Nothing Phone 2a Plus Community Edition, il primo in co-creazione con la Community di Nothing

Il produttore tech Nothing ha da poco svelato ufficialmente il suo primo smartphone realizzato in co-creazione con alcuni dei più talentuosi membri della community di Nothing. Come già accennato in apertura , ci stiamo riferendo all’inedito Nothing Phone 2a Plus Community Edition. Quest’ultimo si distingue per il suo design unico e per molto altro.

Da qualche tempo, l’azienda aveva lanciato il nuovo Community Edition Project, importante progetto con cui Nothing ha proposto <span;>la co-creazione di hardware, software e contenuti con la propria community, e rappresenta un passo fondamentale per plasmare insieme il futuro dell’azienda. Le candidature sono state oltre 900 da oltre 47 paesi in tutto il mondo.

Sono stati poi selezionati i vincitori, ovvero Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki, Andrés Mateos, Ian Henry Simmonds e Sonya Palma. Ognuno di loro ha poi collaborato a stretto contatto con il team di design, i team creativi e quelli del brand e del marketing di Nothing a Londra per perfezionare ulteriormente le proprie idee e per portare ufficialmente un nuovo prodotto davvero unico. Il risultato di questa collaborazione è stato dunque Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, il quale si distingue per un’interpretazione fosforescente del popolare Phone (2a) Plus.

Sul retro troviamo ad esempio alcuni elementi che emanano luce in ambienti scura in modalità analogica, grazie alla presenza di finiture in materiale fosforescente di colore verde. La collazione finale di sfondi è stata realizzata al meglio ispirandosi a questi colori, come anche il packaging finale, caratterizzato anch’esso dalla presenza di elementi riflettenti che si illuminano in ambienti bui per completare il design dell’hardware.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Nothing Phone 2a Plus Community Edition sarà disponibile all’acquisto per tutti i mercati a partire dal 12 novembre 2024 ad un prezzo di € 449. Il Nothing Store Soho di Londra sarà inoltre uno dei primi luoghi al mondo ad avere in stock lo smartphone.