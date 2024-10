Con l’avvicinarsi di Halloween, gli appassionati di film e serie possono cimentarsi nella visione di tantissimi contenuti a tema horror e non solo sulle principali piattaforme di streaming. Il lungo weekend si combina perfettamente con la voglia di rewatch o la scoperta di alcuni dei classici film di paura o comunque a tema grottesco.

Iniziamo con un grandissimo classico d’animazione: Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas. Il film del 1993 è diretto da Henry Selick sulla base di idee e personaggi di Tim Burton e ha come protagonista Jack Skeletron, re delle zucche della Città di Halloween, che decide di scoprire il significato del Natale.

Cambiando totalmente genere, una saga splatter che si sposa benissimo con il tema è proprio quella di Halloween. La pellicola originale del 1978 racconta le origini di uno dei villain cinematografici più iconici di sempre. Il temibile Michael Myers è il protagonista di una serie che conta ben 13 film che hanno terrorizzato diverse generazioni.

La saga di Saw potrebbe essere un’altra alternativa per tutti coloro che vogliono unire paura e tensione. Con 10 film all’attivo tra saga principale, spin-off e sequel, troviamo tante vittime del malvagio gioco sottoposte a varie torture per espiare i loro peccati.

Passando alle serie, invece, una produzione che certamente ha appassionati tantissimi utenti è The Walking Dead. Nata da un fumetto di scritto da Robert Kirkman, la serie segue le vicende dei protagonisti impegnati a sopravvivere dopo che il mondo è stato completamente stravolto da una apocalisse zombie.

Una struttura simile la possiamo trovare con The Last of Us, serie tratta dall’omonimo videogioco che ha riscosso enorme successo su console Sony. I protagonisti devono viaggiare attraverso l’America devastata da un virus per cercare una cura in grado di salvare i pochi sopravvissuti.

Per tutti coloro che amano le storie di terrore, American Horror Story è esattamente quello di cui hanno bisogno. La serie si configura come antologica e ogni puntata ha trame e protagonisti diversi, tutte incentrare su storie molto particolari e inquietanti.