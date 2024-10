A seguito del successo dell’applicazione di calendario estremamente personalizzabile, Notion ha deciso di ampliare la sua offerta di strumenti. Ciò attraverso l’annuncio di un nuovo client di posta elettronica che farà il suo debutto nel 2025. La piattaforma si propone di “semplificare l’email fino agli elementi essenziali” e di offrire agli utenti l’opportunità di creare caselle di posta da modificare su misura. Permettendo modifiche a layout, viste e comandi. Grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale, il sistema promette di migliorare l’efficienza nella gestione delle comunicazioni. Tutto ciò tramite semplici comandi testuali e la creazione di bozze di email. La fase beta è già iniziata, e coloro che sono interessati possono registrarsi alla lista d’attesa direttamente sul sito ufficiale.

Dopo l’acquisizione di Skiff, Notion lancia Forms e amplia il marketplace

L’innovativo client sarà inizialmente compatibile con Google/Gmail e disponibile sia per dispositivi Android che iOS. In più, Notion prevede che l’integrazione con il suo calendario permetterà di programmare riunioni e rispondere velocemente ai messaggi. In modo da offrire una serie di strumenti per organizzare al meglio il flusso di lavoro. Questo progetto segna un ulteriore passo di Notion in avanti. In quanto punta a rivoluzionare non solo l’organizzazione personale, ma anche la comunicazione aziendale.

L’espansione di NotionMail nel settore, non arriva però del tutto inaspettata. Considerando che, qualche mese fa, la compagnia ha acquisito Skiff, un servizio di posta elettronica focalizzato sulla sicurezza. L’interfaccia del nuovo client Notion rispecchierà molti elementi di design di Skiff. Ma con un potenziamento nelle opzioni di personalizzazione. Oltre al client email, la piattaforma ha lanciato anche Forms. Uno strumento dedicato alla creazione di moduli e sondaggi, sfidando direttamente Google Forms.

Le persone possono utilizzare Forms per raccogliere dati e adesioni per eventi o creare rapidi sondaggi. Nel frattempo, Notion continua a espandere il suo Marketplace. Su cui è possibile acquistare e vendere template personalizzati. Insomma, dopo otto anni di attività, NotionMail si conferma ambiziosa nel voler diventare una piattaforma di produttività online a tutto tondo. Conservando la filosofia del lavoro collaborativo e del “tutto in uno”. Sempre accessibile via web e supportata da funzionalità AI sempre più avanzate.