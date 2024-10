CoopVoce porta la EXTRA 300 a tutti: costa pochissimo ed è gratis il primo mese

Chi si aspettava che l’anno sarebbe culminato con offerte di rilievo, aveva ragione ed infatti ecco alcune prove. Oltre al lancio delle solite offerte da parte dei classici operatori, ecco i provider virtuali spadroneggiare in giro per l’Italia. Tra tutti, una menzione d’onore in questo caso va a CoopVoce che ha riportato in alto una delle sue migliori offerte: la EXTRA 300.

Al suo interno non manca nulla se si valuta la presenza di minuti, SMS e giga, ma anche il prezzo è una delle punte di diamante che spinge le persone a sottoscriverla.

CoopVoce EXTRA 300: un’offerta come questa non si vede mai in giro, ecco cosa include

Nelle migliori offerte di CoopVoce c’è sempre stato un aspetto che ha battuto la concorrenza: la grande convenienza. Tutto ciò non manca anche all’interno delle attuali soluzioni appartenenti alla famosissima gamma EXTRA, la quale torna per l’ennesima volta con gli stessi prezzi e con gli stessi contenuti. In realtà la promo disponibile è solo una ma mette tutti d’accordo per quello che offre e per quanto costa mensilmente.

Si parte infatti col dire che nella nuova EXTRA 300 ci sono minuti senza limiti per chiamare ogni gestore senza alcun problema. Tuto prosegue passando per 1000 SMS verso tutti e culmina in un quantitativo di ben 300 giga in rete 4G per navigare sul web quotidianamente. Almeno per il momento il prezzo proposto da CoopVoce per questa EXTRA 300 è più basso rispetto all’ultima volta: chi la desidera, pagherà solo 9,90 € al mese e per sempre, senza rimodulazioni. È questo l’aspetto principale che spinge le persone a scegliere CoopVoce, ovvero quello di scegliere un’offerta e di tenerla per sempre allo stesso prezzo.

Per finire è da segnalare anche la promozione attiva sulla stessa offerta: chi la sceglie entro il 27 e quindi entro oggi, porta a casa il primo mese gratis.