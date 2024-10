Apple lancia il nuovo Mac mini più piccolo ma più potente con M4 ed M4 Pro

Dopo aver svelato i suoi nuovi iMac in 7 colorazioni diverse, questa volta è toccato al nuovo Mac mini. Apple ha presentato il dispositivo in una nuova variante con a bordo i potenti chip M4 e M4 Pro. La volontà dell’azienda è quella di garantire prestazioni elevate agli utenti che ne fanno uso, tutto con un design ancora più compatto.

Stando a quanto riportato ufficialmente infatti il dispositivo misura solo 12,7 cm per lato. Questo lo porta ad occupare meno spazio rispetto ai modelli precedenti. Grazie al nuovo chip M4, il Mac mini offre prestazioni CPU fino a 1,8 volte superiori e una GPU più scattante del 2,2x rispetto al modello con chip M1. Inoltre, il modello con M4 Pro introduce tecnologie avanzate che consentono di gestire carichi di lavoro ancora più impegnativi, ideale per chi cerca prestazioni professionali.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Tecnicamente siamo di fronte ad un ottimo computer fisso, nonostante le dimensioni. Il Mac mini con M4 è infatti dotato dotato di una CPU 10-core e una GPU 10-core con 16 GB di memoria unificata nella versione base. Questo garantisce prestazioni ottimali per ogni tipo di utilizzo. Sia chi lo userà per il multitasking quotidiano, sia per chi invece si darà alla creatività avanzata con editing video e musica, potrà apprezzare un pezzo mostruoso.

Rispetto al Mac mini con Intel Core i7, questo nuovo modello è fino a 6 volte più veloce e 20 volte più compatto. La versione con M4 Pro, invece, ha una CPU fino a 14-core (con 10 performance core e quattro efficiency core) e una GPU fino a 20 core, che raddoppia la potenza grafica rispetto al modello base. Da qui ovviamente derivano prestazioni migliori, soprattutto in multi-thread, particolarmente adatte a carichi di lavoro avanzati, come il rendering 3D, con un Neural Engine fino a tre volte più veloce rispetto al modello M1.

Connettività e porte aggiornate

Il nuovo Mac mini offre porte sia nella parte anteriore che posteriore, migliorando la versatilità di connessione. Sul fronte, troviamo due porte USB-C e un jack audio ad alta impedenza, mentre nella parte posteriore il modello con M4 ha tre porte Thunderbolt 4. Il modello con M4 Pro, invece, introduce per la prima volta la tecnologia Thunderbolt 5, con velocità di trasferimento dati fino a 120 Gbps, più del doppio rispetto a Thunderbolt 4, perfetta per chi necessita di connessioni rapidissime e supporto fino a 64 GB di memoria unificata.

Sostenibilità e impatto ambientale

Apple sottolinea l’impegno ambientale con questo nuovo Mac mini, che è il primo Mac a impatto carbon neutral. È realizzato con materiali riciclati, tra cui il 100% di alluminio riciclato nel guscio e terre rare riciclate in tutti i magneti. Inoltre, la produzione utilizza energia rinnovabile al 100%, e Apple sta implementando metodi di trasporto a basse emissioni di carbonio, contribuendo a una riduzione delle emissioni totali dell’80%.

Prezzo e disponibilità

Il Mac mini con chip M4 parte da 729€ con 16GB di memoria e può essere preordinato da oggi. Sarà disponibile dall’8 novembre. La combinazione di prestazioni, design compatto e sostenibilità rende questo Mac mini la scelta ideale per chi cerca potenza e innovazione in un formato ridotto.