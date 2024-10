Il produttore tech Xiaomi ha da poco tenuto un importante evento durante il quale ha annunciato svariati prodotti davvero interessanti. Tra questi, l’azienda ha anche svelato i suoi nuovi tablet di punta, ovvero i nuovi Xiaomi Pad 7 e Xiaomi Pad 7 Pro. Si tratta di due nuovi prodotti davvero prestanti e con tanto da offrire. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi presenta ufficialmente i nuovi Xiaomi Pad 7 e Xiaomi Pad 7 Pro

In questi ultimi giorni il produttore tech Xiaomi ha svelato ufficialmente sul mercato due nuovi tablet di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovi Xiaomi Pad 7 e Xiaomi Pad 7 Pro. Entrambi questi device dispongono sul fronte di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 11.2 pollici. La risoluzione è pari a 3200 x 2136 pixel nel formato factor di 3:2 e non manca nemmeno una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz.

Entrambi dispongono poi di una batteria con una capienza di 8850 mah. Il modello base dispone del supporto alla ricarica rapida da 45W, mentre il modello Pro dispone del supporto alla ricarica rapida da 67W. Dal punto di vista prestazionale troviamo alcune piccole differenze. Il modello base, in particolare, è alimentato dal processore Snapdragon 7+ Gen 3. Il modello Pro, invece, è alimentato dal super processore Snapdragon 8s Gen 3.

Entrambi vantano poi un’ottima costruzione con materiali di pregio. Anche il comparto fotografico è stato piuttosto curato. Il modello Pro, ad esempio, vanta la presenza di un sensore fotografico da ben 50 MP. Il software installato a bordo è Android 15 con l’interfaccia utente personalizzata da Xiaomi, la HyperOS 2.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Xiaomi Pad 7 e Xiaomi Pad 7 Pro saranno disponibili all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 258 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno informazioni per il mercato italiano.