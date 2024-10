Apple: ufficiale il nuovo iMac con chip M4 ed Apple Intelligence

La giornata di ieri è stata solo la prima di quelle piene di novità annunciate da Apple. L’azienda di Cupertino infatti ha appena svelato il suo nuovo iMac da 24 pollici, un vero gioiello di tecnologia che ospita al suo interno un gran processore.

Stiamo parlando del chip proprietario M4, ma non finisce qui: c’è anche il supporto ad Apple Intelligence e c’è un design davvero accattivante siccome è ultrasottile. Questo dispositivo è stato pensato per migliorare la produttività degli utenti e soprattutto per aggiungere nuove funzionalità avanzate.

Apple migliora nettamente potenza e prestazioni con il chip M4 a bordo del nuovo iMac

Il cuore pulsante di questo iMac è certamente il chip M4. Questo nuovo processore è stato penato per offrire un miglioramento importante, facendo capire agli utenti la differenza con i modelli del passato. Apple assicura che l’M4 porta il nuovo iMac ad essere più veloce fino a 1,7 volte più veloce per le attività quotidiane e fino a 2,1 volte più performante nei compiti più complessi, come l’editing di foto e i videogiochi.

Questo incremento di potenza permette di gestire facilmente il multitasking e di sfruttare app di grafica o gaming senza rallentamenti. Inoltre, il nuovo Neural Engine integrato nel chip M4 rende l’iMac un leader nel campo dell’intelligenza artificiale, offrendo un’esperienza più fluida e veloce.

Apple Intelligence: l’intelligenza artificiale al servizio dell’utente

Una delle principali novità di questo iMac è Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Apple. Apple Intelligence permette di gestire attività come riscrivere testi, creare emoji personalizzate con la funzione Genmoji e interagire con un Siri riprogettato, in grado di comprendere meglio le richieste e rispondere in modo più naturale. Al momento, Apple Intelligence è disponibile in inglese americano su macOS Sequoia 15.1, ma Apple ha confermato che l’italiano sarà aggiunto a partire dal 2025.

Design e nuove colorazioni

La grande novità sta nella varietà dei colori che Apple ha deciso di rendere disponibili per gli utenti, offrendo dunque molta più scelta. Il design è ultrasottile le tonalità sono le seguenti: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento.

Questo rende il dispositivo ideale non solo per l’uso domestico ma anche per ambienti di lavoro che richiedono un tocco di stile. L’iMac è ora disponibile con un’opzione di vetro a nano-textureper il display Retina 4,5K, una soluzione che riduce i riflessi e garantisce una qualità d’immagine impeccabile, anche in ambienti molto illuminati.

Novità anche per videochiamate, audio porte e connettività

Per chi usa l’iMac per le videoconferenze, la nuova videocamera 12MP Center Stage rappresenta un salto di qualità. Grazie alla funzione di Panoramica Scrivania, la videocamera è in grado di seguire l’utente nei movimenti e di mantenere l’inquadratura centrata, ideale per chiamate FaceTime di gruppo. Apple ha pensato ad introdurre ben 6 microfoni e 6 altoparlanti professionali integrati nel computer. Qui si evince un’estrema qualità sia interni di business che nella vita di tutti i giorni.

Non potevano mancare poi le porte Thunderbolt 4 che sono ben 4 a disposizione degli utenti. Questo garantisce dunque una connettività avanzata, permettendo di collegare accessori come dischi esterni o monitor 6K per ampliare lo spazio di lavoro. In termini di connettività si prosegue con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, soluzioni che assicurano connessioni rapide e stabili, mentre il Touch ID integrato offre un accesso sicuro al sistema e la possibilità di fare acquisti online in modo semplice e protetto.

Prezzo e disponibilità

I prezzi partono da 1529 euro per la versione con 8 core per la CPU e 8 core per la GPU. La versione da 10 core per CPU e GPU invece costa 1779 euro.