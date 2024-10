La circolazione degli SSD è iniziata da qualche anno e oggi le unità si trovano nella stragrande maggioranza dei computer. Grazie a questa dilagante diffusione, l’era dei vecchi hard disk può ormai dirsi conclusa, per lo meno nel settore consumer.

Dai PC ai videogame

A beneficiare di questo cambiamento è soprattutto l’universo dei videogiochi, che sta attraversando quella che è a tutti gli effetti una rivoluzione in larga scala. Grazie alla loro esclusiva ed efficace velocità, gli SSD stanno migliorando l’esperienza di gioco, con vantaggi che sono evidenti a tutti. Paragonando anche la precedente esperienza i caricamenti duravano moltissimo tempo a causa della lentezza dell’hard disk. Con gli SSD, di contro, gli stessi caricamenti durano pochissimi secondi o, in alcuni casi, vengono addirittura eliminati.

Il primato del PC

Il PC è da sempre la prima piattaforma ad adottare nuove tecnologie e così lo stesso primato ha riguardo anche gli SSD. Si sono diffusi molto gradualmente, a causa del costo molto elevato delle prime unità disponibili, e spesso venivano usati solo per il sistema operativo. I primissimi SSD avevano capacità ridotte che permettevano, una volta installato Windows, di avere solo 2 o 3 giochi installati in contemporanea. Proprio per questo, moltissimi videogiocatori avevano all’interno del proprio sistema un hard disk molto imponente su cui tener installata la maggior parte dei giochi, mettendo sull’SSD solamente quelli più recenti o più pesanti, che avevano bisogno di prestazioni dispendiose.

I vantaggi e le prospettive degli SSD su PC

Su PC, un SSD garantisce una maggior reattività del sistema, fondamentale nei sistemi moderni che devono essere sempre pronti all’uso. Guardando al futuro, è evidente che gli SSD continueranno ad avere un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’industria del gaming. Le tecnologie di storage stanno continuando ad evolversi, con l’introduzione di soluzioni ancora più veloci, efficienti e all’avanguardia per le richieste degli utenti.