Quando qualcuno elimina un messaggio su WhatsApp prima che lo leggiamo, può provocare una certa frustrazione, accendendo persino sospetti. Esiste però un metodo rapido per visualizzare questi messaggi eliminati, e senza bisogno di particolari competenze tecniche. Seppure WhatsApp non disponga di una funzione ufficiale per recuperare i messaggi cancellati, alcune applicazioni di terze parti permettono di aggirare questo limite. In quanto memorizzano una copia dei testi nelle notifiche.

WhatsApp: i limiti del trucco e altre strategie utili

Per provare questo trucco, è necessario scaricare un’app che registra le notifiche, come Notification History dal Play Store. Dopo averla installata, occorre autorizzarla ad accedere al dispositivo. A questo punto, ogni messaggio ricevuto su WhatsApp sarà registrato, anche se successivamente eliminato dal mittente. Questo sistema funziona finché il messaggio appare tra le notifiche prima di essere rimosso. Dunque, è necessario che il telefono riceva la notifica. Questo espediente può rivelarsi molto utile per chi vuole rimanere aggiornato senza perdere nessun dettaglio all’interno delle chat, incluse quelle cancellate in fretta.

Nonostante l’efficacia del metodo, è importante considerare alcuni limiti. Se il dispositivo si trova in modalità aereo o se le notifiche sono disattivate, i messaggi non verranno salvati e sarà impossibile recuperarli. In più, non tutte le app di registrazione funzionano perfettamente su iOS. Ma risultano più adatte su Android. Un altro aspetto da considerare è che queste applicazioni non possono registrare contenuti multimediali eliminati, come immagini o video. Dunque sono limitate ai messaggi di testo.

In alternativa, esistono metodi più tradizionali.

Come configurare i backup automatici sulla piattaforma. In questo modo, le conversazioni verranno salvate periodicamente, rendendo possibile il recupero di eventuali messaggi persi. Con queste strategie, ogni utente può decidere come gestire al meglio le proprie chat, garantendo sicurezza e controllo sui messaggi ricevuti. Insomma, WhatsApp molto di più dell’applicazione di messaggistica che conosciamo. Essa dispone di moltissimi altri aspetti di cui non sappiamo ancora pienamente l’ utilità.