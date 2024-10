WhatsApp, uno dei servizi di messaggistica più utilizzati al mondo, prosegue la sua continua evoluzione con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più ricca e semplice per gli utenti. Di recente, il team di sviluppatori ha avviato il rilascio di una nuova versione beta. In particolare per i dispositivi Android, si tratta della 2.24.21.29. Questo aggiornamento introduce una funzione studiata per rendere più rapide e intuitive le chiamate all’interno dell’app.

WhatsApp: l’importanza della nuova funzione e il suo futuro

La principale novità riguarda la possibilità di creare un link per una chiamata direttamente all’interno di una chat di gruppo o individuale. Invece di passare dalla scheda delle chiamate, gli utenti possono ora inviare il link con pochi tocchi, accedendo al foglio degli allegati. Basta premere l’icona degli allegati nella barra della chat e scegliere l’opzione per la chiamata. Questa innovazione punta a migliorare l’efficienza delle comunicazioni tra le persone, soprattutto all’ Inter di gruppi numerosi o per chi gestisce frequenti videochiamate o riunioni.

Una simile novità rende il processo di avvio delle telefonate molto più fluido e immediato. In passato, era necessario passare attraverso diverse schermate per creare e condividere un link di chiamata. Ora, invece, tutto ciò può essere fatto direttamente dalla chat. Tale opzione però è stata resa disponibile solo ad alcuni utenti, come parte dei test pubblici in corso. Anche se l’obiettivo è quello di provare a estenderla man mano a tutti gli iscritti della piattaforma.

Al momento, non è chiaro quando questa funzionalità verrà implementata nella versione stabile di WhatsApp. Ma solitamente l’inclusione di nuove caratteristiche nella beta indica che non passerà molto tempo prima del lancio definitivo. Gli utenti più impazienti, tuttavia, possono provare la versione beta dell’app scaricandola dai canali ufficiali di WhatsApp, seguendo le istruzioni per l’installazione.

Come seguire gli aggiornamenti

Per chi desidera resti aggiornato su tutte le nuove funzioni in arrivo, WhatsApp offre la possibilità di seguire il proprio canale ufficiale o unirsi ai gruppi Telegram dedicati. In più, molti siti specializzati mettono a disposizione guide dettagliate su come scaricare e installare le versioni beta dell’app. Sia per dispositivi Android che iOS.

La piattaforma si conferma dunque come un’app in continua evoluzione. Sempre attenta a migliorare la sua esperienza d’uso. Ogni aggiornamento rappresenta un passo in avanti verso un utilizzo più semplice e immediato. Garantendo che tutti man mano potranno beneficiare di tecnologie sempre all’avanguardia