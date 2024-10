iOS 18.1 e iPadOS 18.1 sono disponibili al download: cosa cambia

Durante le ultime ore della giornata di ieri è stato lanciato ufficialmente un cumulo di aggiornamenti da parte di Apple. Sia iOS 18.1 che iPadOS 18.1 sono arrivati per gli utenti, ovviamente con MacOS Sequoia al seguito, che in questo caso raggiunge la versione 15.1. Passando però ai due sistemi operativi mobili, ci sono alcune novità molto importanti tra cui il lancio ufficiale di Apple Intelligence in tutto il mondo; gli italiani dovranno attendere fino ad aprile 2025.

Apple iOS 18.1 e iPadOS 18.1: cosa cambia

Con iOS 18.1 tutti gli utenti iPhone riceveranno notifiche che si raggrupperanno automaticamente, segnando con un apposito badge il numero raggruppato. È in questo modo che la schermata di blocco potrà essere più snella. Arrivano le foto spaziali per iPhone 15 Pro e Pro Max ma anche la possibilità di passare direttamente dalla fotocamera posteriore alla fotocamera frontale con il tasto Camera Control. Si rinnova la calcolatrice cambiando il layout e anche la tastiera delle emoji subisce un restyling in termini di dimensioni. Anche il centro di controllo è stato modificato: ci sono nuovi tasti per la connettività.

Questa è parte del changelog che indica anche l’introduzione alcuni cambiamenti per gli AirPods Pro, i quali hanno ricevuto un aggiornamento molto importante. Possono infatti combattere i problemi di udito: sono stati ufficialmente certificati. Ecco parte del changelog che ne parla:

AirPods