Dal 28 ottobre 2024, i nuovi clienti WindTre che sottoscriveranno un’offerta mobile con modalità Easy Pay potranno acquistare a rate due nuovi smartphone a prezzi scontati. Si tratta del pieghevole ZTE Nubia Flip e il ZTENubia Focus 5G. L’offerta include piani dedicati con pagamento rateizzato e anticipo zero. Proprio per consentire l’acquisto di questi dispositivi a condizioni più agevolate. L’operatore propone anche un servizio di valutazione degli smartphone usati attraverso il programma Reload exChange. Quest’ultimo permette di ottenere un rimborso tramite bonifico bancario direttamente nei negozi WindTre. In che vengono offerte migliori valutazioni per alcuni modelli iPhone fino all’iPhone 15.

WindTre e ZTE Nubia Focus 5G: promozione dispositivi con più offerte mobile

Il pieghevole Nubia Flip sarà disponibile a 9,99€ al mese, anziché 11,99€. Soluzione valida per chi abbina il piano Unlimited 200 5G al costo di 14,99€ mensili. Questo piano include minuti illimitati verso numeri nazionali, 50 minuti verso alcune destinazioni estere, 200 SMS e 200 Giga di traffico dati. Tutto ciò alla massima velocità del 5G, con GB illimitati successivamente fino a 10Mbps. La rateizzazione avverrà con anticipo zero grazie al finanziamento offerto da WindTre. In modo da rendere l’acquisto del Nubia Flip ancora più conveniente per i nuovi clienti.

In aggiunta al Nubia Flip, l’operatore offre anche il nuovo ZTE Nubia Focus 5G a un prezzo agevolato per chi attiva offerte di rete mobile con rate da 8,99 a 11,99€ al mese. Grazie a questa promozione, lo smartphone sarà acquistabile a 1,99€ al mese per 30 mesi. Riducendo così notevolmente il prezzo standard di 3,99€. Anche in questo caso, l’anticipo sarà gratuito per chi sceglie il finanziamento.

Tutte queste iniziative rientrano nella strategia di WindTre per ampliare l’offerta ai nuovi clienti e facilitare l’acquisto di dispositivi 5G con soluzioni più che convenienti. Gli sconti sui dispositivi ZTE rappresentano quindi un’opportunità interessante per chi cerca smartphone con alte prestazioni ad un prezzo più che competitivo. Oltre ad essere abbinati a offerte di rete ad alta velocità e al comodo sistema di pagamento Easy Pay.