Truffa a nome di Instagram: il messaggio pericoloso è in posta elettronica

Negli ultimi giorni molti utenti hanno ricevuto e-mail a dir poco sospette che sembrano provenire da Instagram. Queste in realtà non sono altro che truffe phishing ovvero dei tentativi di ingannare gli utenti facendogli credere che ci sia un problema con il loro account, in questo caso attribuibile al noto social di Meta. L’obiettivo dei truffatori è far sì che l’utente fornisca le proprie informazioni personali. Si punta dunque a password o dati d’accesso che possano permettere così ai malintenzionati di prendere il controllo del profilo.

Il messaggio ingannevole può sembrare autentico, con logo e colori di Instagram, e spesso contiene frasi come “Hai dimenticato la tua password?” o “Ci sono problemi di accesso”. Il testo stesso poi invita a cliccare su un link per “risolvere” il problema. Questo link, però, porta a una pagina finta, molto simile al sito di Instagram, dove vengono chiesti i dati d’accesso.

Truffa a nome di Instagram: ecco il nuovo inganno che sta girando in chat e nelle mail

“Hai 1 messaggio da Instagram!

Ciao,

Siamo spiacenti di sapere che stai riscontrando problemi di accesso a Instagram. Abbiamo ricevuto una richiesta per la reimpostazione della tua password.

Se ignori questo messaggio, la tua password verrà modificata. Se non hai richiesto la reimpostazione della password, comunicacelo.

Invia richiesta password

Non è la mia richiesta“.

Chi si è ritrovato davanti a questa truffa ha finito per cascarci, credendo che effettivamente avesse un problema con Instagram. Quello che va chiarito è che anche la famosa applicazione social è vittima in questo caso, essendo parte lesa. Il suo nome, e in alcuni casi anche il suo marchio, è stato usato proprio per rendere il tutto molto più credibile e per farci cascare molti più utenti. L’unico consiglio che diamo è quello di non cliccare assolutamente su link presenti all’interno di questi testi e soprattutto di controllare l’indirizzo mail mittente, che in questo caso non coincide assolutamente con quello ufficiale di Instagram.