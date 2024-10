CoopVoce lo aveva anticipato qualche giorno fa, ma ora è ufficiale. A partire dal 28 ottobre 2024, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha fatto tornare disponibile sia nei negozi autorizzati sia sul proprio sito ufficiale una super offerta a basso costo. Ci stiamo riferendo alla promo denominata CoopVoce Evo 20. Si tratta di un’offerta mobile dal costo molto basso e che resterà disponibile all’attivazione per almeno un mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 20, ritorna disponibile la super offerta a basso costo

A partire dalla giornata del 28 ottobre 2024, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha fatto ritornare una delle sue super offerte a basso costo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta mobile denominata CoopVoce Evo 20. Quest’ultima, secondo quanto riportato, sarà disponibile all’attivazione sia sul sito ufficiale dell’operatore virtuale sia presso i negozi fisici autorizzati fino al prossimo 27 novembre 2024.

Come sempre, non è da escludere che l’operatore possa prorogare ancora la sua disponibilità. Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a 20 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Nel suo bundle sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è molto basso. Gli utenti dovranno infatti pagare un costo di soli 4,90 euro per avere questa offerta.

L’operatore virtuale CoopVoce ha inoltre deciso di offrire gratuitamente il costo di attivazione dell’offerta. La promo CoopVoce Evo 20 è disponibile all’attivazione sia dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali sia da chi è già cliente dell’operatore CoopVoce. In questo caso, però, i clienti dovranno sostenere un costo di attivazione di 9,90 euro.

Insomma, si tratta ancora una volta di una super offerta di rete mobile ottima per chi ha intenzione di passare all’operatore telefonico virtuale CoopVoce.