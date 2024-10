iPhone SE 4 si avvicina: sul web data, prezzo e specifiche tecniche

Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sull’iPhone più economico che vedrà la luce prossimamente. Ovviamente il discorso riguardo ad iPhone SE 4 è stato già affrontato in più sedi ma oggi sono arrivate nuove indiscrezioni che hanno contribuito ad aumentare l’attesa.

Chi si aspettava delle novità, potrà vedere delle conferme, mentre chi non aveva mai sentito parlare prima d’ora di alcuni aspetti, comincerà a farsi delle idee. Oltre alla scheda tecnica, che è quasi trapelata per intero, c’è una notizia anche sulla data d’uscita prevista e sul prezzo di vendita.

iPhone SE 4 arriva a marzo: ecco con che prezzo e quali specifiche

Per iPhone SE 4, il passaggio dal vecchio pannello LCD ad un nuovo schermo basato sulla tecnologia OLED LTPS, sarà il cambiamento base. Il display misurerà 6,06 pollici ed avrà una risoluzione di 2.532 x 1.170 con una luminosità di picco di 800 nits. Non mancherà la protezione del Ceramic Shield, lo stesso già visto a bordo di iPhone 14 negli anni scorsi.

Il grande cambiamento sarà anche l’inclusione sotto la scocca di un modem 5G sviluppato direttamente da Apple. Questo, con il nome in codice “Centauri” contribuirà insieme alla batteria da 3279 mAh, a migliorare nettamente l’efficienza energetica del prodotto. Per quanto concerne il processore invece si parla del chip A18, praticamente lo stesso dei nuovi iPhone 16 e 16 Plus. La presenza di 8GB di RAM fa inoltre pensare che ci sarà anche Apple Intelligence.

Le fotocamere saranno rispettivamente due tra retro e fronte. Partendo dalla principale, ecco i 48MP del Sony Exmor IMX904 mentre per i selfie ci saranno 12MP. Infine, secondo le ultime voci, il prezzo dell’iPhone SE 4 potrebbe aggirarsi tra i 499 e i 549 dollari. Per scoprire cosa realmente offrirà, bisognerà attendere l’evento di presentazione, previsto per marzo 2025. Pra servirà solo attendere solo la prossima settimana per ottenere presumibilmente qualche altra info in merito.