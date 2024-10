Stellantis ha annunciato un nuovo investimento pari a 29,5 milioni di dollari. Lo scopo riguarda l’aggiornamento della galleria del vento presso il centro di ricerca ad Auburn Hills, Michigan. L’obiettivo è migliorare la precisione dei test aerodinamici. Inoltre, si punta a ridurre la resistenza dei veicoli. Il fulcro di questo aggiornamento è la tecnologia Moving Ground Plane (MGP). Quest’ultima permetterà ai tecnici di simulare meglio le condizioni di guida reale. Grazie alla MGP, infatti, sarà possibile replicare il movimento del suolo sotto il veicolo, riducendo l’effetto di resistenza dell’aria su ruote e pneumatici.

Stellantis propone un nuovo investimento per il centro Auburn Hills

L’aggiornamento ha lo scopo di ottimizzare e rendere efficiente l’aerodinamica delle vetture. Dettaglio fondamentale per migliorare consumi e autonomia. Ciò soprattutto nei veicoli elettrificati. A riportare tale informazione è Mark Champine, vicepresidente senior e responsabile dei centri tecnici di ingegneria Stellantis per il Nord America. L’autonomia è infatti uno dei principali fattori considerati dai clienti nella scelta di veicoli elettrici. Tale fattore incide in prima linea sulla capacità del veicolo di coprire lunghe distanze. Ciò utilizzando una singola carica. Una migliore aerodinamica, riducendo il consumo energetico, permette di adottare batterie più piccole. Tale intervento sarà realizzabile senza che l’autonomia della vettura ne venga penalizzata. In questo modo anche il peso del veicolo viene ridotto. Inoltre, migliorerà anche la sua maneggevolezza.

La nuova galleria del vento consentirà inoltre a Stellantis di acquisire dati in tempo reale grazie ad un sistema di automazione avanzato. Quest’ultimo permetterà di eseguire regolazioni sui prototipi in pochi minuti, laddove in una galleria tradizionale ci sarebbero volute ore. La capacità di simulare il comportamento reale degli pneumatici, inclusa la deformazione, rappresenta un importante passo avanti rispetto ai modelli virtuali, che non sempre tengono conto di queste variabili. Inoltre, i dati acquisiti saranno utilizzabili per i veicoli di tutti i marchi del gruppo. Dunque, saranno compresi anche quelli destinati a mercati esterni rispetto a quello del Nord America.