Continuano ad emergere nuovi dettagli sulla prossima gamma di smartphone di Realme. Si tratta del GT 7 Pro e verrà presentato ufficialmente il prossimo 5 novembre. Con la data di lancio che si avvicina sempre di più Realme ha deciso di rilasciare nuovi dettagli sul dispositivo con un post sui propri profili social. In particolare, l’azienda cinese ha fatto riferimento ai colori in cui il dispositivo sarà disponibile- Si tratta di “Star Trail Titanium” (grigio), “Light White” (bianco) e una versione speciale denominata “Mars Exploration” (rosso).

Ciascuna di queste colorazioni offrirà un’estetica distintiva, resa ancora più accattivante dall’utilizzo di una back cover in vetro satinato. Quest’ultima, secondo quanto dichiarato da Realme dovrebbe essere simile al tatto al metallo spazzolato. La scocca in vetro si presenterà con una curvatura sui quattro lati, con i bordi laterali leggermente sporgenti, incorniciando un perimetro metallico di alta qualità.

Realme GT 7 Pro: i primi dettagli rilasciati dall’azienda

Sul lato posteriore sarà disponibile un modulo fotografico dalla forma quadrata con angoli arrotondati. Il suo design è sporgente. La cornice del modulo sarà coordinata alla colorazione del telefono e presenterà una novità. Sembra che il brand “HyperImage+” spiccherà sul lato destro del comparto fotografico, una scelta estetica che rafforza il posizionamento del GT 7 Pro come device all’avanguardia per il settore delle immagini.

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo dispositivo Realme sarà il display. Si tratta di un Samsung Eco2 OLED Plus. Quest’ultimo, come assicura l’azienda cinese, sarà altamente efficiente dal punto di vista energetico, con un consumo ridotto fino al 52% rispetto al modello precedente. Si tratta di un pannello LTPO, una tecnologia che elimina lo strato polarizzante tipico degli schermi OLED. Dettaglio che migliora la visibilità e la luminosità. Riguardo quest’ultimo fattore, il display può raggiungere i 2.000 nit di picco, con una gamma cromatica pari al 120% dello spazio colore DCI-P3 HDR. Si tratta di un valore impressionante per un device mobile.

Infine, durante un evento tenutosi in India, Realme ha annunciato la presenza sul nuovo dispositivo del chip Snapdragon 8 Elite. Quest’ultimo sarà particolarmente importante per permettere al dispositivo di potenziare le proprie funzionalità AI.