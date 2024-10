Il robot aspirapolvere Lefant può essere acquistato in questi giorni su Amazon con un risparmio decisamente degno di nota, infatti il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su un prodotto che può raggiungere una potenza massima di aspirazione di 4000Pa, e che allo stesso tempo riesca a garantire una autonomia complessiva fino a 150 minuti di utilizzo continuativo.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, infatti il prodotto raggiunge per la precisione 32 x 32 x 9,4 centimetri, risultando forse leggermente più spesso del solito, proprio data la presenza della torretta LiDAR nella parte superiore. Sono ad ogni modo dettagli, ciò non va ad inficiarne le prestazioni, in termini di pulizia al di sotto di tavolini o quant’altro.

Robot aspirapolvere: offerta speciale su Amazon

La promozione Amazon prevede uno sconto davvero da impazzire, che porta il consumatore a raggiungere un livello di risparmio davvero inatteso. Dovete sapere che il prodotto di base avrebbe un costo di 399 euro, cifra che viene ridotta del 55%, così da arrivare a poter investire per il suo acquisto solamente 179,99 euro. Collegatevi qui per effettuare l’ordine.

All’interno del robot aspirapolvere è presente una capiente batteria da 4000mAh che, dati alla mano, sembra essere in grado di coprire fino a 200 metri quadrati di pulizia, o allo stesso fornire 150 minuti di autonomia complessiva (a patto che venga utilizzata la modalità silenziosa). Nell’eventualità in cui, in fase di pulizia, la carica dovesse scendere sotto il 15%, il prodotto tornerà in automatico alla base, per ricaricarsi, e riprendere le operazioni di pulizia solo in un secondo momento, quando avrà la carica necessaria per terminarle in modo completo ed approfondito (senza più doversi interrompere).