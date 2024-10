Negli Stati Uniti una nuova questione ha visto protagonista Stellantis e un recente richiamo mosso nei confronti del gruppo automobilistico. A tal proposito, sembra infatti che la Casa Bianca sia intervenuta per esortare l’azienda a rispettare gli impegni di investimento che sono stati presi con il sindacato Uaw. Un’iniziativa particolarmente indicativa considerando l’attuale situazione dell’azienda guidata da Carlos Tavares, negli Stati Uniti.

Stellantis richiamata dalla Casa Bianca: ecco cosa è successo

Riguardo tale questione si è espressa Karine Jean-Pierre, portavoce dell’amministrazione Biden, La dichiarazione ufficiale è stata presentata in occasione di una conferenza stampa. Qui viene fatto riferimento alle indiscrezioni del Wall Street Journal. Quest’ultime riguardavano le possibili intenzioni di Stellantis di ampliare le proprie produzioni in Messico.

La portavoce ha cercato di fare chiarezza sulla questione. Ha affermato che l’accordo stipulato nel 2023 includeva l’impegno a riaprire ed espandere la produzione. In particolare, si fa riferimento a tuti gli impianti presenti nelle comunità e che erano stati precedentemente chiusi. Inoltre, Jean-Pierre ha dichiarato che lo scopo del governo statunitense è quello di far sì che Stellantis mantenga gli impegni presi. Ciò nei confronti dello Uaw e delle comunità coinvolte.

Si tratta di una presa di posizione importante. In questo modo il governo Biden ha deciso di intervenire al centro delle diatribe che di recente stanno coinvolgendo il sindacato Uaw e Stellantis. A tal proposito, il sindacato è al momento è in una situazione complessa. Sembra essere pronto allo sciopero in qualsiasi momento. L’obiettivo di quest’ultimo è quello di convincere Stellantis a dare seguito alle promesse fatte. Dettaglio che preme particolarmente considerando il periodo in cui sono state poste. Ovvero durante il rinnovo del contratto collettivo di lavoro. Ciò è avvenuto durante lo scorso autunno.

Non resta che attendere per scoprire se Stellantis risponderà a tali incentivi rispondendo ai richiami della Casa Bianca riguardo gli accordi presi con il governo.