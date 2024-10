L’operatore telefonico PosteMobile ha deciso di tornare all’attacco con una nuova super proposta. A partire dalla giornata del 28 ottobre 2024, infatti, l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta di rete mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 20. Questa nuova proposta dell’operatore mira a sfidare i vari competitors, visto il suo costo mensile piuttosto basso. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

PosteMobile sfida i competitori con la nuova promo PosteMobile Creami Extra Wow 20

A partire dal 28 ottobre 2024 è arrivata disponibile una nuova super proposta dell’operatore telefonico virtuale PosteMobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 20. Quest’ultima, in particolare, mira a sfidare direttamente i vari competitors, visto il suo basso costo per il rinnovo mensile.

Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo di soli 4,99 euro al mese per averla. Nello specifico, l’offerta PosteMobile Creami Extra Wow 20 arriva ad includere ogni mese fino a 20 GB di traffico dati per navigare con connettività pari al 4G+ su rete Vodafone. Le cose interessanti non finiscono qui, dato che l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Inizialmente, sarà previsto un costo di 10 euro per la scheda sim e un costo di 10 euro per la prima ricarica. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’operatore, l’offerta PosteMobile Creami Extra Wow 20 sarà disponibile all’attivazione esclusivamente online sul sito dell’operatore fino al prossimo 7 novembre 2024. L’offerta sarà inoltre attivabile soltanto da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero sia da chi deciderà di attivare un nuovo numero. Ricordiamo poi che sono disponibili anche altre offerte mobile dell’operatore con una maggiore quantità di giga per navigare, ad un costo però leggermente più alto.

PosteMobile Creami Extra Wow 20 è quindi un’offerta estremamente conveniente che arriva ad includere tanto al giusto prezzo.