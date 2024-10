PosteMobile propone una nuova offerta pensata per i nuovi clienti alla ricerca di un piano che garantisca elevata quantità di traffico dati e un prezzo competitivo. La promo “300% Digital”, è disponibile esclusivamente online. Essa offre 300GB di traffico dati in rete 4G+ ad una velocità massima di 300Mbps. Il costo mensile è di 9,99€. Il piano prevede chiamate e SMS al costo di 18 centesimi al minuto o per messaggio inviato, senza scatto alla risposta.

PosteMobile: servizi aggiuntivi e opzioni per personalizzare il proprio piano

L’attivazione richiede un contributo iniziale di 20€. Valore che comprende il costo della SIM e una prima ricarica di 10€. Già sufficiente a coprire il primo mese di abbonamento. Un ulteriore vantaggio per gli utenti che consumano meno di 100GB di traffico dati è la possibilità di ottenere 20 credit bonus. Questi saranno utilizzabili per 20 minuti di chiamate o 20SMS. Tutto ciò rende l’offerta ancora più interessante. In particolare per coloro che, pur avendo bisogno di una grande quantità di dati, riescono a gestirne il consumo in modo efficiente. La rete del servizio è garantita da Vodafone. L’ operatore promette infatti un livello di copertura che supera il 99% della popolazione italiana. Assicurando così una connessione stabile e di qualità, praticamente ovunque.

Oltre al traffico dati generoso, l’offerta 300% Digital di PosteMobile include una serie di altri benefici senza costi aggiuntivi. Tra questi vi sono i servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”. I quali informano l’utente quando qualcuno tenta di contattarlo mentre il telefono è spento o non raggiungibile. In più, l’avviso di chiamata consente di sapere se un numero chiama durante una conversazione già in corso. È incluso anche il controllo del credito residuo, accessibile facilmente chiamando il 401212.

L’offerta consente poi di utilizzare la funzione hotspot senza costi aggiuntivi. Permettendo così di condividere la connessione con altri dispositivi come tablet, laptop o smartphone. Ciò risulta particolarmente utile per chi viaggia o per chi lavora in mobilità. In quanto rende più semplice l’accesso a internet ovunque ci sia copertura di rete.