Tesla Oasis: la supercharger del futuro

Tesla sta trasformando anche le stazioni di ricarica. Come? Con un progetto che promette di rivoluzionare interamente la mobilità elettrica. La nuova stazione Supercharger, chiamata Oasis, è in costruzione lungo la Interstate 5. Sorgerà tra Los Angeles e la Bay Area e sarà attiva entro metà 2025. Max de Zegher, responsabile di Tesla Charging per il Nord America, ha condiviso dettagli del progetto, donando una visione su quel che potrebbe apportare in futuro la stazione.

La più grande stazione Supercharger

Cosa rende speciale questa stazione? Oasis sarà la più grande struttura di ricarica Tesla al mondo. Avrà 168 postazioni per veicoli elettrici. La Tesla l’ha pensata per rispondere alle crescenti esigenze di ricarica in California. L’intero sito occuperà circa 12 ettari, un’area immensa che consentirà di gestire contemporaneamente un gran numero di veicoli, inclusi quelli con rimorchio.

Tesla ha scelto di andare oltre la semplice espansione della rete di ricarica. Ha infatti integrato nella stazione una massiccia quantità di energia rinnovabile. 11 megawatt di pannelli solari montati a terra o su pensiline forniranno energia per alimentare le auto elettriche, riducendo così drasticamente la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale. Questo renderà Oasis un esempio concreto di come la transizione verso un’energia più pulita possa convivere con le infrastrutture di ricarica per i veicoli.

Accumulo e autonomia energetica che arriva da Tesla

Ma cosa accade quando il sole non splende? La vera forza di questa stazione non sta solo nella produzione di energia solare, ma anche nella sua capacità di immagazzinarla. Tesla installerà un sistema di accumulo basato su 10 Megapack, per un totale di 39 MWh, che garantirà un’autonomia energetica pressoché totale. Anche nelle giornate nuvolose, Oasis potrà ricaricare i veicoli senza interruzioni.

Max de Zegher ha spiegato che il supporto della rete locale sarà comunque presente, ma limitato a 1,5 MW, per far fronte a picchi di domanda. Tuttavia, l’integrazione dei pannelli solari e dei Megapack permetterà a Tesla di gestire autonomamente il fabbisogno energetico della stazione. In questo modo, Oasis rappresenta una svolta non solo per Tesla, ma per l’intero settore delle ricariche elettriche. Sarà questo il modello di stazione del futuro? L’ambizione di Tesla di combinare energia rinnovabile e tecnologia di accumulo mostra come potrebbe evolversi l’infrastruttura di ricarica nei prossimi anni.