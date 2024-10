Oggi vogliamo parlare della curiosa quanto unica storia che vede come protagonista James Howells. Un uomo che ha buttato semplicemente per errore il suo hard disk. La sua storia sta facendo inevitabilmente il giro del web e, di conseguenza, del mondo. Non stiamo infatti parlando di un semplice hard disk, usato comunemente nella vita di tutti i giorni e quindi riacquistabile. James Howells ha buttato per errore un hard disk che conteneva una vera e propria ricchezza, ovvero 7.500 bitcoin e un valore stimato in criptovalute del tutto elevato.

La storia di quest’uomo iniziò, in realtà, ben dieci anni fa e in tutti questi anni non ha mai spesso di tentare di accedere a quella che viene considerata la più grande discarica presente nella sua città. Scopriamo insieme nel corso di questo articoli maggiori dettagli sulla questione e sul valore reale dell’importante hard disk.

Criptovalute: hard disk in discarica per errore con 7.500 bitcoin

Dieci lunghissimi anni tentando di entrare nella più grande discarica in una città del Regno Unito in cui James Howells abita. Una storia che può essere considerata tragica visto che per errore l’uomo ha buttato via un hard disk di grandissimo valore. Quest’ultimo, come accennato in apertura, conteneva 7.500 bitcoin, con un valore in criptovalute che si attesta secondo le stime a 502.167.337 di dollari.

Il problema principale, dopo l’errore commesso dall’uomo, è che le autorità del luogo non danno la possibilità di effettuare le adeguate ricerche. Il motivo sembrerebbe essere strettamente legato alla possibilità di un impatto ambientale con conseguenze negative per l’area che si trova nei pressi della discarica. L’uomo, però, non ha certamente intenzione di arrendersi davanti alla questione e vuole recuperare a tutti i costi i 500 milioni di dollari. Considerando che continuano a non consentire di eseguire le ricerca ha chiesto un risarcimento di 495 milioni di sterline per danni.