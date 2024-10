La versione stabile di Android 15, lanciata dopo un lungo sviluppo iniziato con la Developer Preview a febbraio, non è esente da bug. La piattaforma ha raggiunto la stabilità a giugno e il rilascio ufficiale per i dispositivi Pixel compatibili a settembre. Eppure malgrado ciò sembra che alcuni problemi siano ancora presenti. Uno di questi riguarda la sezione “Sfondo e Stile“, che offre un’esperienza di personalizzazione limitata. Gli utenti hanno infatti segnalato che il sistema di scelta dei colori, basato sullo sfondo selezionato, propone spesso combinazioni duplicate. Cosa che riduce il numero di opzioni disponibili. Questo bug compromette una delle funzionalità più apprezzate introdotte con Material You. La quale punta a offrire un’esperienza visiva unica e su misura per cascuno.

Google al lavoro su una soluzione per Android 15, ma il bug persiste

Nonostante le varie tonalità dello sfondo influiscano sul cambiamento delle combinazioni di colore, la presenza di doppioni sembra essere un difetto persistente. Questo problema non riguarda solo un modello specifico. Ma è comune a tutti gli smartphone e tablet della linea Google Pixel. Ovvero dai modelli più recenti fino ai Pixel6.

Il bug relativo a “Sfondo e Stile” è stato segnalato già da luglio durante la fase beta 4 di Android 15. Ma non è stato risolto nemmeno nelle successive versioni beta, compresa la QPR1 beta 2. La risposta di Google inizialmente non aveva tranquillizzato gli utenti. La casa di Mountain View aveva dichiarato che il comportamento osservato era “previsto”. Ma con l’aumento delle segnalazioni a seguito del rilascio stabile, sembra che gli sviluppatori abbiano deciso di rivedere la questione e procedere con ulteriori indagini.

Pur non trattandosi di un bug critico, è curioso che un difetto di questo tipo sia stato considerato normale da Google. Al momento, non vi sono ancora soluzioni ideali. Nel frattempo, gli utenti Pixel che hanno già aggiornato ad Android 15 continuano a notare questa anomalia, in attesa di un aggiornamento risolutivo.