In genere, quando parliamo di orologi smart da indossare ci vengono in mente dispositivi utilizzati soprattutto per il fitness o per la gestione delle notifiche istantanee facili da gestire come messaggi, note vocali e telefonate, questi dispositivi infatti non sono pensati per la navigazione web, sebbene siano in grado di supportarla per piccole pagine, a quanto pare però d’ora in avanti questa visione sarà obbligata a cambiare grazie all’arrivo di WristWeb, un nuovo browser rilasciato per WearOS.

Caratteristiche del browser

l’applicazione è stata rilasciata da Ángel Gabaldón ,permette agli utenti di inserire URL tramite input vocale e ottimizza automaticamente le pagine web per la visualizzazione su schermi di smartwatch, caratteristica alla quale si aggiungono poi dei veri e propri punti di forza rappresentati da alcuni comandi specifici presenti nell’applicazione, nel dettaglio è infatti possibile personalizzare la propria schermata home e di ricerca e utilizzare alcuni tasti che consentono di tornare indietro, di saltare all’inizio della pagina o ricaricarla e di impostare dei preferiti da poter cliccare rapidamente, inoltre si può zoomare con un semplice gesto a due dita e inviare la pagina al proprio smartphone, opzione sicuramente ottima.

Come ovvio che sia trattandosi di una prima versione dell’applicazione, sono presenti alcune limitazioni, un esempio e l’incompatibilità con la corona girevole del Pixel Watch 3 che impedisce di utilizzarla per lo scrolling o l’assenza di uno esile diretto per tornare indietro nelle pagine, cosa che obbliga ad usare il menù.

Questo browser è comunque disponibile al download gratuitamente all’interno del Google Play Store e rappresenta senza alcun dubbio la soluzione più smart ad oggi disponibile nel caso abbiate necessità di utilizzare il browser web sul vostro smartwatch, alcuni esempi possono essere L’lontananza dal vostro smartphone, nel momento in cui abbiate bisogno di trovare un’informazione rapidamente o situazioni in cui non potete prenderlo in mano.